Axios: Ce prevede acordul pentru Groenlanda anunțat de Trump. Baze militare, minerale rare și Golden Dome

2 minute de citit Publicat la 09:31 22 Ian 2026 Modificat la 09:31 22 Ian 2026

Președintele SUA, Donald Trump, și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în timpul prezentării proiectului Golden Dome. Sursa foto: Getty Images

Publicaţia Axios relatează că acordul privind Groenlanda, anunțat miercuri de Donald Trump, nu prevede transferul suveranității depline asupra insulei de la Danemarca către Statele Unite. În același timp, înțelegerea include desfășurarea pe insulă a sistemului de apărare antirachetă Golden Dome.

Potrivit Axios, planul implică actualizarea "Acordului de apărare a Groenlandei" încheiat în 1951 între SUA și Danemarca și care permite Statelor Unite să construiască baze militare pe insulă și să stabilească "zone de apărare", dacă NATO considera că este necesar.

De asemenea, acordul prevede creșterea securității în Groenlanda și a activității NATO în Arctica, precum și inițiative suplimentare în domeniul materiilor prime, au precizat sursele publicației citate.

Amplasarea sistemului defensiv "Golden Dome" în Groenlanda și combaterea "influenței externe malefice" a Rusiei și Chinei sunt, de asemenea, menționate.

Surse Axios: Dacă se încheie acordul, SUA își ating toate obiectivele strategice legate de Groenlanda

"Dacă acest acord se încheie, iar președintele Trump are mari speranțe că se va întâmpla asta, SUA își vor atinge toate obiectivele strategice legate de Groenlanda, cu costuri foarte mici, pentru totdeauna", au indicat sursele Axios.

"Președintele Trump dovedește încă o dată că este negociatorul-șef. Pe măsură ce detaliile sunt finalizate de către toate părțile implicate, acestea vor fi date publicității", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, pentru publicația citată.

Axios mai notează că "ideile avansate de secretarul general al NATO, Mark Rutte, reflectă propunerea daneză care se află de mult timp pe masă: Danemarca își păstrează suveranitatea asupra insulei, dar Statele Unite își pot spori prezența militară în insulă".

Se preconizează că SUA vor începe în următoarele săptămâni discuții la nivel înalt cu Danemarca și Groenlanda cu privire la potențialul acord.

Cum ar funcționa "Golden Dome", sistemul defensiv anunțat anul trecut de Trump

Sistemul de apărare antirachetă anunțat de administrația preşedintelui american Donald Trump și popularizat sub denumirea "Golden Dome" va cuprinde patru straturi: unul bazat pe satelit şi trei terestre, cu 11 baterii cu rază scurtă de acţiune situate în zona continentală a SUA, în Alaska şi Hawaii, conform unei prezentări guvernului american despre proiect, făcută anul trecut.

Se estimează că acest proiect va costa 175 de miliarde de dolari, iar termenul limită de lansare a fost stabilit de Donald Trump pentru 2028.

Conceput ca un scut antirachetă multistrat pentru Statele Unite, Golden Dome se inspiră din Iron Dome, sistemul care apără Israelul. Este însă semnificativ mai mare, având în vedere aria geografică pe care va trebui să o protejeze şi complexitatea ameninţărilor cu care se va confrunta.

Un obiectiv-cheie pentru Golden Dome este de a doborî ţinte în timpul "fazei de propulsie", adică în perioada în care racheta inamică efectuează o ascensiune lentă şi previzibilă prin atmosfera Pământului.