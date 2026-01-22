„Niciun compromis privind suveranitatea Groenlandei”. Rutte vine cu precizări după discuțiile cu Trump

Secretarul general al NATO și președintele SUA la Davos, 21 ianuarie 2026. Sursa: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul discuţiilor de miercuri despre Groenlanda cu preşedintele SUA, Donald Trump, a comunicat joi purtătoarea de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, Allison Hart, citată de presa internațională.

"Secretarul general nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul întâlnirii sale de la Davos cu preşedintele" SUA, a subliniat Hart.

Ea nu a furnizat nicio informaţie suplimentară.

Mai devreme, însuși Mark Rutte a spus pentru postul american de televiziune Fox News că problema suveranităţii Groenlandei nu a fost abordată în timpul discuţiilor sale cu Donald Trump.

Întrebat dacă Groenlanda va rămâne sub suveranitatea daneză în cadrul viitorului acord, el a răspuns că "problema nu a fost abordată în cursul acestor discuţii cu preşedintele american".

"El (Trump) este concentrat pe ceea ce trebuie să facem pentru a proteja această imensă regiune arctică, unde au loc schimbări, unde chinezii şi ruşii sunt din ce în ce mai activi", a adăugat Rutte.

Trump anunță "un acord cadru" privind Groenlanda, după discuțiile cu Rutte

Președintele SUA a anunțat, miercuri seară, că renunță la tarifele anunțate la adresa a opt țări europene, după ce ar fi ajuns la un acord-cadru cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, privind viitorul Groenlandei.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a declarat că el și Mark Rutte "au conturat cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică."

"Această soluție, dacă va fi realizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO", a adăugat el.

Anunțul a urmat unei reuniuni NATO de miercuri, unde ofițeri militari de rang înalt din statele membre ale alianței au discutat un compromis prin care Danemarca ar acorda Statelor Unite suveranitatea asupra unor mici zone de teritoriu groenlandez, unde Statele Unite ar putea construi baze militare, potrivit a trei înalți oficiali familiarizați cu discuția, citați de The New York Times.

Oficialii au vorbit sub condiția anonimatului și au spus că ideea ar fi fost avansată de Mark Rutte.

Doi dintre oficialii care au participat la întâlnire au comparat-o cu situația bazelor militare ale Regatului Unit din Cipru, care sunt considerate teritoriu britanic.

Trump: Acordul oferă Statelor Unite tot ce şi-au dorit

Donald Trump nu a oferit imediat detalii despre acordul cadru anunțat.

El nu a spus că Statele Unite vor deține Groenlanda, nici măcar atunci când a fost întrebat direct despre proprietatea asupra insulei de către un reporter la Davos, la scurt timp după ce și-a publicat anunțul.

Rutte și liderii Danemarcei nu au dat nici ei detalii în mod public.

Biroul prim-ministrului danez nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Donald Trump a asigurat, însă, că proiectul de acord privind Groenlanda oferă Statelor Unite "tot ce şi-au dorit", fără a preciza dacă acest lucru se va traduce prin intrarea insulei în posesiune americană, așa cum a spus el în repetate rânduri în trecutul recent.

"Acesta este un acord pe termen lung prin excelenţă și cred că pune pe toată lumea într-o poziţie foarte bună, în special în ceea ce priveşte securitatea, mineralele şi orice altceva. Nu există limită de timp, este pentru totdeauna", a menționat preşedintele SUA în cursul unui dialog cu presa la Davos.