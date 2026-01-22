„Soluția Cipru”: SUA ar putea primi mici bucăți din teritoriul Groenlandei pentru baze militare (Surse NYT)

Președintele SUA Donald Trump și Secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Davos. Foto: Profimedia Images

Președintele Trump a declarat miercuri că renunță la tarifele anunțate împotriva celor opt țări europene, după ce ar fi ajuns la un acord-cadru cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, privind viitorul Groenlandei.

Într-un articol publicat pe Truth Social, Trump a declarat miercuri seară că el și Mark Rutte „au conturat cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi realizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO”.

Anunțul a urmat unei reuniuni NATO de miercuri, unde înalți ofițeri militari din statele membre ale alianței au discutat un compromis prin care Danemarca ar acorda Statelor Unite suveranitatea asupra unor mici zone de teritoriu groenlandez unde Statele Unite ar putea construi baze militare, potrivit a trei înalți oficiali familiarizați cu discuția, citați de The New York Times.

Oficialii au vorbit sub condiția anonimatului și au spus că ideea era una pe care Mark Rutte o urmărea. Doi dintre oficialii care au participat la întâlnire au comparat-o cu bazele Regatului Unit din Cipru, care sunt considerate teritoriu britanic.

Oficialii nu știau dacă ideea făcea parte din cadrul anunțat de Donald Trump. Rugată să comenteze cu privire la acord și conținutul acestuia, NATO a declarat într-un comunicat că „negocierile dintre Danemarca, Groenlanda și Statele Unite vor continua cu scopul de a se asigura că Rusia și China nu vor obține niciodată un punct de sprijin - economic sau militar - în Groenlanda”.

Trump: Acordul oferă Statelor Unite „tot ce şi-au dorit”

Donald Trump nu a oferit imediat detalii despre acest cadru și, în special, nu a spus că Statele Unite vor deține Groenlanda, nici măcar atunci când a fost întrebat direct despre proprietate de către un reporter la Davos, la scurt timp după ce și-a publicat anunțul. Rutte și liderii Danemarcei nu au dat publicității nici ei detalii. Biroul prim-ministrului danez nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Preşedintele SUA Donald Trump a asigurat, însă, că proiectul de acord privind Groenlanda le oferă Statelor Unite "tot ce şi-au dorit", fără a preciza dacă acest lucru se va traduce prin intrarea insulei în posesiune americană, cererea sa iniţială..

„Acesta este acordul pe termen lung prin excelenţă. Şi cred că pune pe toată lumea într-o poziţie foarte bună, în special în ceea ce priveşte securitatea, mineralele şi orice altceva”, a declarat preşedintele SUA în cursul unui schimb de idei cu presa la Davos, în Elveţia, adăugând: „Nu există limită de timp, este pentru totdeauna”.

Anterior, Trump a cerut „negocieri imediate” pentru a discuta transferul proprietății insulei semi-autonome către Statele Unite de la Danemarca și a ridiculizat țările europene, numindu-le de nerecunoscut față de frumusețea lor anterioară și dependente de Statele Unite. „Fără noi, majoritatea țărilor nici măcar nu funcționează”, a spus dl Trump.