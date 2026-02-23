„Aveți grijă ce spuneți. Am auzit că unii vor să vă schimbe”. Stenograme incendiare din ședința coaliției

sursa foto: Facebook / Guvernul României

Ședința coaliției de luni a fost una încinsă, potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN. Un secretar de stat din Ministerul Finanțelor a fost amenințat cu demiterea de către șeful PSD, Sorin Grindeanu, în timp ce – în aceeași întâlnire – premierul Ilie Bolojan i-a amenințat pe miniștri că vor fi dați afară dacă România pierde bani din PNRR.

Kelemen Hunor: Trebuie să fim atenți cu responsabilitatea măsurilor pentru tot anul.

Ilie Bolojan: Miniștrii să-și asume că stau prost cu PNRR. Dacă nu luăm banii, atunci pierdem sute de milioane.

Sorin Grindeanu către Daniela Pescaru, secretar de stat în Ministerul Finanțelor: Aveți grijă ce spuneți. Dumneavoastră ați fost propusă pe post de PSD. În ședința trecută ați făcut o propunere proastă (tăierea normei de hrană pentru militari și polițiști – n.r.) și am auzit că unii vor să vă schimbe.

În ședința de luni, partidele aflate la guvernare au ajuns la un acord asupra unui set de măsuri fiscale care vizează patrimoniul construit și facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Astfel, s-a convenit o reducere de impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și de 15% pentru cele cu o vechime între 50 și 100 de ani.

În cazul persoanelor cu handicap, coaliția a stabilit, în unanimitate, reduceri diferențiate la impozitele pentru clădiri și mașini: 50% pentru persoanele cu handicap grav și 25% pentru cele cu handicap accentuat, cu introducerea unor plafoane valorice.

Totodată, Ministerul Finanțelor a primit mandatul de a redacta textul legislativ astfel încât să fie prevăzute mecanisme administrative de regularizare pentru cei care au achitat deja impozitele.