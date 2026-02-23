“O criză politică ar arunca România în aer”. Avertisment de la BNR despre scenariul unei eventuale înlăturări a Guvernului Bolojan

Dan Suciu a avertizat că stabilitatea politică trebuie să se mențină. FOTO: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a avertizat luni, la Antena 3 CNN, că o criză politică provocată de căderea Guvernului Bolojan, în urma respingerii Legii bugetului “ar arunca România în aer”. Acesta a citat din rapoartele agențiilor de rating care au semnalat că instabilitatea politică va duce la un nivel și mai greu de susținut al dobânzilor:

“Am văzut raportul pe care l-a făcut agenția Fitch. Împrumuturile de care depinde sustenabilitatea economiei și bugetul economiei se fac în funcție de ce spun agențiile de evaluare. Agenția a spus un lucru foarte clar: sunteți pe calea cea bună cu ceea ce faceți. Dacă vreți ca ratingul să se îmbunătățească sau măcar perspectiva de rating continuați. Dacă nu vreți ca lucrurile astea să se întâmple, intrați într-o criză politică. O criză politică ar arunca România în aer”, a precizat Dan Suciu.

El a mai precizat că cel mai mare risc pentru economia României în acest an va fi instabilitatea politică:

“Depindem foarte mult de cum reușim să ne împrumutăm pe piețele externe. 50 de miliarde de lei nu sunt ușor de obținut de pe piețe în general. Asta pentru împrumuturile curente, nu mai spun pentru dobânzile pe care le avem și nivelul ridicat al dobânzilor. Ne apropiem de 3% din PIB, deci deficitul acela pe care ni-l permitem să îl avem înseamnă doar dobânzi”.

Dan Suciu a avertizat că stabilitatea politică trebuie să se mențină: “Calea este bine definită, ea funcționează, a funcțonat cu certurile de rigoare, cu negocieri. Important e să se ajungă într-un final la consens iar acest consens să fie susținut de societate.”

Dan Suciu, despre pachetul social

Cât privește măsuri care să vizeze viitoare creșteri de pensii sau salarii, ele vor depinde de creșterea economică:

“E clar că există o dorință de majorare dacă se poate. Nu este încă momentul și e prea devreme pentru a face aprecieri. Nici pentru 2026 nu e momentul să facem aprecieri legate de evoluțiile acestea, dar pentru 2027?! Depindem de un lucru foarte important, de cât va fi nivelul creșterii economice. Creterea economică ridică toate corăbiile, toate bărcile. Există șanse atunci pentru alte echilibre în economie”.

Referitor la pachetul social pe care PSD vrea să îl impună în cadrul coaliției de guvernare, Dan Suciu a avertizat că România are în continuare un deficit bugetar foarte mare

“Ne împrumutăm 50 de miliarde de lei anual, avem dobânzi până la 2,7% din PIB, plata dobânzilor anuale. Aceste asunt sume uriașe. De aici vin constrângerile pe care le avem. Am obținut un deficit bugetar care ne permite să ne împrumutăm mai ieftin, iar împrumuturile mai ieftine deschid calea și pentru asemenea decizii.

Înțeleg că este un pachet bine țintit, că ăsta este scopul lui, nu este un pachet general. Poate avea șanse evident. Contează să nu dăm peste cap ce am obținut cu eforturi fantastice și suferințe foarte mari din partea întregii populații”.

Liderii Coaliției s-ar fi înțeles pe cele două ordonanțe de urgență, cea privind măsurile de relansare economică și pe reformele din administrația locală și cea centrală, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Marți la prânz va avea loc ședința Consiliul Economic și Social pentru avizarea lor, iar seara a fost programată o ședință extraordinată de Guvern pentru adoptarea lor.