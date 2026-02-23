Zohran Mamdani a interzis circulația în New York înaintea celui mai mare viscol din ultimii 10 ani: "Pregătiți-vă pentru impact"

2 minute de citit Publicat la 21:55 23 Feb 2026 Modificat la 21:55 23 Feb 2026

Temerari pe străzile acoperite de zăpadă în timpul unei viscolului, 23 februarie 2026, Flatbush, Brooklyn, New York. Sursă foto: Getty Images

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a ordonat o interdicție de călătorie în oraș și a anunțat stare de urgență locală, în timp ce regiunea se pregătește pentru cel mai periculos viscol din ultimii cel puțin zece ani, notează presa internațională.

Ordinul prevede scoaterea de pe străzi a tuturor vehiculelor neesențiale, de duminică noaptea, până luni după-amiază, conform fusului ora local.

În perioada menționată, străzile, autostrăzile, podurile și tunelurile au fost închise traficului rutier obișnuit.

Liniile de metrou au rămas în funcțiune, dar serviciul feroviar Long Island Rail Road a fost oprit duminică seara, potrivit Autorității Metropolitane de Transport.

Școlile din New York au fost, de asemenea, închise în cursul zilei de luni.

„Siguranța newyorkezilor este prioritatea mea principală. Pe măsură ce acest viscol avansează, administrația noastră mobilizează toate instrumentele de care dispunem, non-stop, pentru a ne menține vecinii în siguranță”, a declarat primarul.

Meteorologi: Viscolul va adăuga până la 61 de centimetri peste zăpada de 30 de centimetri căzută deja

O avertizare de viscol emisă de Serviciul Național de Meteorologie este în vigoare până luni, la ora 18:00 (ora 1:00, marți dimineață, în România, n.r.)

Metropola americană urma să fie lovită de ninsori cu un strat suplimentar de zăpadă între 43 și 61 cm, iar rafalele de vânt au fost anticipate să atingă până la 96 km/h.

„Călătoriile trebuie limitate doar la situații de urgență. Dacă trebuie să călătoriți, să aveți la dumneavoastră un kit de supraviețuire pentru iarnă. Dacă rămâneți blocați, stați în vehicul”, a transmis serviciul meteorologic.

New York-ul nu a mai fost sub avertizare de viscol din 2017.

În 2016, un astfel de fenomen a lovit orașul, a adus un strat de zăpadă de până la 65 cm de zăpadă în unele locuri, iar cel puțin 18 persoane au murit.

Acum, guvernatorul statului a activat 100 de membri ai Gărzii Naționale pentru a sprijini operațiunile de intervenție.

Avertismente de viscol sunt în vigoare și în orașe din statele New Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island și Massachusetts.

Zohran Mamdani, criticat pentru felul în care a gestionat situația la furtuna de luna trecută

Companiile aeriene, inclusiv Delta, American Airlines și United Airlines, și-au suspendat zborurile către New York City și Boston.

Viscolul de la începutul săptămânii vine la aproximativ o lună după ce o altă furtună majoră de iarnă a lovit New York-ul, motiv pentru care porțiuni din oraș erau încă acoperite cu zăpadă, înaintea noului fenomen meteorologic.

Se estimează că cel puțin 26 de newyorkezi au murit în furtuna din ianuarie.

Viscolul este, de asemenea, un nou test pentru Zohran Mamdani, care și-a preluat funcția luna trecută.

El se află deja sub critici publice intense, deoarece în urma răspunsului administrației sale la furtuna din ianuarie, new yorkezii s-au confruntat cu dificultăți în evacuarea gunoiului.

„Pe de o parte, e greu să dai vina pe primar pentru vreme. Pe de altă parte, responsabilitatea (debarasării gunoaielor) este a Primăriei”, a remarcat Howard Wolfson, fost viceprimar în New York.