Horațiu Moldovan: „În ultimii doi ani, CNAS și-a redus funcțiile de conducere de la 12% la 8%. Noi reduceri de personal ar fi riscante”

Horațiu Moldovan, președintele CNAS. sursa foto: Facebook.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a transmis, luni, că instituția a redus funcțiile de conducere cu 50%, a comasat 73 de structuri și a diminuat personalul, ceea ce a generat economii de peste 66,6 milioane de lei. El a mai adăugat că, în prezent, orice reducere suplimentară de personal ar expune sistemul unor riscuri majore.

Potrivit acestuia, în ultimii doi ani, CNAS și-a redus funcțiile de conducere de la 12% la 8%.

„Performanța unei instituții publice se măsoară cu cifrele în față, iar indicatorii CNAS arată că sistemul public de asigurări sociale de sănătate e mai bine administrat decât în anii precedenți și gestionează mai chibzuit banii asiguraților.

Numai în ultimii doi ani, în baza Legii 296/2023, CNAS și-a redus funcțiile de conducere de la 12% la 8%, a comasat 73 structuri de la nivelul CNAS și CAS și a diminuat personalul, generând economii anuale de peste 66,6 milioane lei.

Cu aproape 28% mai puțini angajați față de anul 2008, sistemul administrează în prezent un volum de servicii medicale de peste 11 ori mai mare și are o expunere financiară de peste opt ori mai ridicată”, a subliniat președintele CNAS, potrivit unui comunicat de presă.

Horațiu Moldovan a mai subliniat că în prezent, orice reducere suplimentară de personal ar putea genera economii marginale, însă ar expune sistemul unor riscuri majore.

„În același timp, cheltuielile de administrare reprezintă doar 0,84% din buget, iar cele de personal doar 0,59%, mult sub pragul maxim legal de 3%.

Cu alte cuvinte: CNAS este un exemplu că eficiența administrativă stă în decizii corecte, luate din timp, aplicate unitar și cu impact pe termen lung.

Avem acum costuri minime de funcționare raportate la volumul fondurilor gestionate.

În această situație, orice reducere suplimentară de personal ar putea genera economii marginale, însă ar expune sistemul unor riscuri majore. O eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 milioane euro anual, de peste zece ori mai mult decât economiile estimate.

Ca președinte CNAS, știu care sunt așteptările asiguraților, iar obiectivul meu și al colegilor este ca, prin măsurile de eficientizare pe care le punem în aplicare, să consolidăm rezultatele de până acum.

CNAS apără stabilitatea financiară a sistemului de sănătate și accesul pacienților la servicii medicale”, a încheiat președintele CNAS.