Oraşul european care se bucură de 3.000 de ore de soare pe an a fost desemnat cea mai bună destinație turistică în 2026

Madrid, Spania FOTO: Getty Images

Oraşul Madrid a fost desemnat, de către European Best Destinations, drept "cea mai bună destinaţii pentru călătorii" în 2026. Topul a fost realizat pe baza voturilor călătorilor din 154 de țări, evidențiind cele mai „captivante locuri”, notează The Sun.

Madrid, oraş care se bucură de 3.000 de ore de soare pe an, a ocupat primul loc, fiind desemnat „una dintre cele mai atrăgătoare capitale ale Europei - unde cultura, stilul de viață, gastronomia și calitatea vieții converg cu o intensitate rară”.

Madridul, lăudat pentru confort şi oferta culinară

Kara Godfrey, editor la The Sun, a lăudat capitala Spaniei pentru confortul său, precum și pentru oferta sa culinară. Ea a dezvăluit și câteva dintre locurile ei preferate, spunând: „La Pez, singurul lucru din meniu sunt bucăți uriașe de tortilla, acoperite cu o cana (bere mică) sau tinto de verano pentru 2,50 €.

„Barul meu preferat de pe acoperiș este El Cielo de Montera, care semăna mai mult cu un club elegant al membrilor de pe acoperiș. Piscina este rezervată oaspeților hotelului, dar este cel mai bun loc pentru un Aperol Spritz și priveliște asupra orașului (costă 10 €, dar se scade din notă).”

Un loc foarte apreciat pentru băuturi este terasa Sky Bar din partea de sus a Hotelului Riu Plaza España. Are priveliști de 360 ​​de grade asupra orașului, pe care vizitatorii le pot savura cu cocktailuri elegante.

Cel mai mare parc are peste 15.000 de copaci

Vara, Madridul are piețe animate și bulevarde lungi, grandioase, mărginite de copaci, pline de magazine. Cel mai mare parc public din Madrid este Parcul El Retiro, care are peste 15.000 de copaci și este descris ca o „oază verde în inima orașului”.

Dacă doriți să vă plimbați pe apă, vizitatorii pot închiria o barcă cu vâsle la prețul de 4 euro, pentru a admira monumentul regelui Alfonso al XII-lea de pe lac.