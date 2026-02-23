Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de viscol în două județe

Rafalele de vânt reduc vizibilitatea sub 50 de metri / sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni seară, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de viscol, valabilă în intervalul 21.20 - 00.00, în județele Caraș-Severin și Hunedoara.

Potrivit ANM, rafalele de vânt, de 85–120 km/h, viscolesc zăpada și reduc vizibilitatea sub 50 de metri.

Avertizarea este valabilă pentru județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m, și județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).