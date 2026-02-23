Japonia va extrage pământuri rare din adâncul Oceanului Pacific pentru a opri dominația Chinei

2 minute de citit Publicat la 23:45 23 Feb 2026 Modificat la 00:07 24 Feb 2026

Foto: Profimedia Images

Japonia pornește într-o misiune ambițioasă de a extrage pământuri rare de pe fundul oceanului, în încercarea de a slăbi dominația Chinei în domeniul acestor resurse cruciale pentru lumea contemporană, relatează Financial Times, luni.

O expediție susținută de statul japonez a anunțat, luna aceasta, că a reușit să recupereze nămol bogat în pământuri rare de pe fundul Pacificului, de la o adâncime de 6.000 de metri, mai mare decât înălțimea Muntelui Fuji.

Japonia a descoperit în 2011 resurse în apropiere de Minamitorishima, un atol situat la 1.900 km sud-est de Tokyo, parte a zonei economice exclusive a țării.

Însă eforturile de exploatare au fost accelerate după ce China a anunțat, luna trecută, restricții mai stricte la exporturile către Japonia, inclusiv pentru pământurile rare, pe fondul unui conflict diplomatic care durează de mai multe luni, dar și a relaților chino-japoneze, tradițional reci.

Japonia este cel mai mare consumator de pământuri rare după China. China domină lanțul de aprovizionare pentru aceste minerale strategice, controlând aproximativ 60% din extracție și peste 90% din rafinare și producția de magneți.

Partenerii comerciali ai Chinei, inclusiv Statele Unite și Uniunea Europeană, au acuzat regimul chinez că își folosește această poziție ca instrument de presiune în dispute comerciale și și-au intensificat eforturile pentru a-și asigura accesul la propriile surse.

Japonia a fost nevoită și în trecut să-și diversifice aprovizionarea. În 2010, confruntată cu un embargo neoficial al Chinei asupra pământurilor rare, în urma unui conflict teritorial, guvernul nipon a început să finanțeze compania australiană Lynas și să creeze stocuri strategice.

Astfel de măsuri de securitate economică sunt susceptibile să se accelereze sub conducerea prim-ministrei Sanae Takaichi, considerată o adeptă fermă a politicilor de securitate națională, care a salutat operațiunea drept „primul pas către industrializarea pământurilor rare produse pe plan intern”.

Minamitorishima ar putea deveni un proiect crucial

După victoria sa categorică în alegerile din această lună, Takaichi a declarat la un post de radio local că intenționează să ceară Statelor Unite să se alăture proiectului Minamitorishima atunci când se va întâlni cu președintele Donald Trump, în martie. „Dorim ca SUA să participe și să accelerăm lucrurile”, a spus ea.

Administrația Trump a propus, de asemenea, o zonă comercială cooperativă pentru minerale critice, împreună cu parteneri precum Japonia și Uniunea Europeană.

Cea mai recentă dispută dintre Japonia și China a fost declanșată de declarațiile făcute anul trecut de Takaichi - șefa guvernului nipon a spus atunci că Japonia va fi forțată să intervină dacă China invadează Taiwanul. China consideră că Taiwanul independent și democratic este un teritoriu al său, astfel că vede problema Taiwanului ca fiind o problemă de „politică internă” a Chinei.

Regimul de la Beijing a reacționat interzicând exporturile de produse cu dublă utilizare destinate armatei japoneze, alimentând temerile că livrările de pământuri rare ar putea fi din nou întrerupte.

Interesul global pentru mineritul submarin a crescut, pe măsură ce statele caută să își asigure mineralele critice utilizate în bateriile vehiculelor electrice și în industriile de apărare.

Unii experți au pus sub semnul întrebării costurile exploatării comerciale în ape adânci, iar activiștii de mediu au avertizat asupra impactului asupra ecosistemelor marine.

Oficiali și cercetători japonezi susțin că locurile din adâncuri ar putea concura cu exploatările terestre datorită concentrației ridicate de pământuri rare, în special a elementelor grele precum disprosiu, ytriu și terbiu, unde dominația Chinei este și mai pronunțată.

Depozitele oceanice nu conțin aproape deloc material radioactiv, care este aproape întotdeauna prezent în zăcămintele vulcanice de pe uscat, acumulat din cauza compoziției chimice similare.

Thomas Kruemmer, autor al publicației Rare Earth Observer, a afirmat că Minamitorishima este „cu adevărat o opțiune serioasă”, deoarece puține alte locații ar putea furniza Japoniei gama de pământuri rare de care are nevoie într-un timp atât de scurt.