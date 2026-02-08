Sanae Takaichi câștigă cu un scor impresionant alegerile din Japonia. Șefa guvernului nipon va avea supermajoritate

Sanae Takaichi readuce partidul său la performanțele de altă dată. PLD-ul a condus Japonia aproape neîntrerupt în era postbelică. Foto: Getty Images

Partidul Liberal Democrat din Japonia, al prim-ministrei Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă în ceea ce priveşte imigraţia, ar urma să recâştige o majoritate covârşitoare în camera inferioară a parlamentului după alegerile legislative de duminică, potrivit estimărilor iniţiale ale presei japoneze, citate de AFP și Agerpres.

Profitând de un val de popularitate mare, la mai puţin de patru luni după ce Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru a Japoniei, guvernul de la Tokyo a dizolvat parlamentul, declanșând alegeri anticipate. Proiecțiile arată că șefa guvernului nipon a fost revalidată în mod covârșitor la aceste alegeri, iar PLD și partenerul său de coaliție - Ishin (Partidul Inovației) - vor obține o majoritate de două treimi în legislativul nipon.

Dacă proiecţiile se confirmă, acesta ar fi cel mai bun rezultat pentru PLD din 2017, când era condus de Shinzo Abe, mentorul politic al lui Takaichi, asasinat în 2022. Partidul ar putea câştiga peste 300 din cele 465 de locuri din camera inferioară - comparativ cu 198 până acum - şi să recâştige majoritatea absolută pierdută în 2024. Rezultatele oficiale nu sunt aşteptate mai devreme de luni.

Noua Alianţă Reformistă de centru, care uneşte principala formaţiune de opoziţie, Partidul Democrat Constituţional (CDP), şi fostul partener al PLD, Komeito, ar putea pierde peste două treimi din locurile sale actuale. În ceea ce priveşte partidul anti-imigraţie Sanseito, acesta ar putea deţine între 5 şi 14 locuri, faţă de două în prezent, conform NHK.

„Am primit sprijinul alegătorilor pentru politicile fiscale responsabile şi proactive ale prim-ministrei Sanae Takaichi şi pentru consolidarea capacităţilor de apărare naţională”, a declarat secretarul şef al PLD, Shunichi Suzuki, după publicarea primelor cifre.

Takaichi a promis, duminică, o politică fiscală „responsabilă” şi că va „construi o economie puternică şi rezistentă”, în contextul în care anunţurile sale iniţiale au stârnit îngrijorarea pieţelor şi au provocat o creştere bruscă a randamentelor datoriei japoneze.

Șefa guvernului nipon a anunţat în special un plan de stimulare echivalent cu peste 110 miliarde de euro şi a promis că va scuti produsele alimentare de taxa pe consum de 8% pentru a atenua impactul asupra gospodăriilor al creşterii costului vieţii. Inflaţia este o preocupare majoră, deoarece creşterile de preţuri au rămas de peste 2% timp de aproape trei ani.

Takaichi a provocat, de asemenea, agitaţie acum o săptămână, lăudând beneficiile unui yen slab, chiar dacă ministrul său de finanţe a repetat că Tokyo va interveni pentru a sprijini moneda naţională.

Lidera în vârstă de 64 de ani a dat un nou impuls PLD, care a fost la putere aproape continuu timp de decenii, dar a pierdut favoarea alegătorilor din cauza furiei legate de inflaţie şi a unui scandal de corupție.

O mare admiratoare a lui Margaret Thatcher, Takaichi s-a angajat să „apese butonul de creştere”. În ceea ce priveşte imigraţia, criteriile „au devenit deja ceva mai stricte, astfel încât teroriştii, dar şi spionii industriali, să nu mai poată intra cu uşurinţă”, a declarat ea.

Pe 19 ianuarie, prim-ministra a anunţat dizolvarea camerei inferioare a Parlamentului, declanşând o campanie rapidă și istorică de 16 zile. Bucurându-se de o cotă de popularitate foarte mare, ea chiar a făcut din aceasta o chestiune personală, provocându-i pe alegători: „Este Takaichi potrivită să fie prim-ministru? Am vrut să las poporul suveran să decidă”.

Foarte populară, mai ales în rândul tinerilor, Takaichi a devenit chiar un fenomen pe reţelele sociale.

Alegerile au fost urmărite îndeaproape şi la Beijing, deoarece tensiunile sino-japoneze au escaladat de când Sanae Takaichi a sugerat, în noiembrie anul trecut, că Japonia ar putea interveni militar în cazul unui atac împotriva Taiwanului.