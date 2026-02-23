Diferențele de avere în Europa: Unde sunt cei mai bogați, cei mai săraci și unde se clasează România

Averea medie și mediană per adult variază foarte mult în Europa, iar inegalitatea bogăției în Europa este evidentă. Oamenii din unele țări sunt mult mai bogați decât în ​​altele. Bogăția per adult arată o diferență puternică între națiunile mai bogate și cele mai sărace. Și aici, România se află la coada clasamentului, potrivit Euronews.

Averea netă, sau „avuția”, reprezintă valoarea totală a ceea ce deține o gospodărie minus ceea ce datorează. Aceasta include active financiare și active reale, în principal locuințe. Apoi, datoriile sunt scăzute din acest total.

Conform Raportului Global privind Averea 2025 realizat de UBS și a datelor suplimentare partajate cu Euronews, averea medie per adult în 2024 a variat foarte mult în 31 de țări europene. Aceasta a variat de la 29.923 de euro în Turcia la 634.584 de euro în Elveția.

În cadrul UE, diferența a fost puțin mai mică, dar totuși substanțială. Averea medie pe adult a variat de la 44.568 de euro în România la 523.591 de euro în Luxemburg. Astfel, România este penultima clasată.

Elveția și Luxemburgul sunt singurele două țări cu o avere medie pe adult de peste 500.000 de euro. Danemarca ocupă locul trei, cu 444.898 de euro.

Marea Britanie, cea mai bogată dintre marile economii

Averea medie este, de asemenea, peste 300.000 de euro în Olanda (342.477 euro), Norvegia (340.364 euro), Belgia (322.805 euro), Regatul Unit (313.840 euro) și Suedia (308.935 euro).

Aceasta face ca Regatul Unit să fie cea mai bogată dintre cele mai mari cinci economii ale Europei, în timp ce Italia are cea mai mică avere medie dintre ele, de 198.321 de euro. Cifra este de 278.550 de euro în Franța, 237.172 de euro în Germania și 215.945 de euro în Spania.

Peste o treime sub 100.000 de euro

Peste o treime din țări au o avere medie pe adult sub 100.000 de euro. Printre acestea se numără Letonia (91.783 euro), Cehia (86.791 euro), Croația (76.358 euro), Estonia (72.276 euro), Lituania (63.189 euro), Slovacia (58.573 euro), Polonia (56.159 euro), Ungaria (55.276 euro), Bulgaria (47.798 euro), România (44.568 euro) și Turcia (29.923 euro).

Raportul avertizează că atât averea medie, cât și cea mediană per adult au limite. Fiecare poate da rezultate foarte diferite. Mediana este valoarea exactă din mijloc în distribuția averii unei populații.

„Cifrele medii sunt adesea denaturate în sus de către relativ puține persoane cu o avere disproporționat de mare, în timp ce cifrele mediane tind să ofere o perspectivă mai clară asupra nivelurilor de avere la mijlocul scalei”, se arată în raport.

În fiecare țară, averea mediană este mai mică decât averea medie. În unele cazuri, diferența este foarte mare. De exemplu, în Elveția, aceasta scade de la 634.584 de euro la 168.374 de euro.

Averea mediană per adult variază de la 7.765 de euro în Turcia la 365.244 de euro în Luxemburg. În UE, aceasta variază de la 22.257 de euro în Polonia la 365.244 de euro în Luxemburg.

Belgia ocupă locul al doilea, cu 234.238 de euro. Este urmată de Danemarca (199.647 de euro), Elveția (168.374 de euro) și Regatul Unit (162.944 de euro).

Averea mediană este, de asemenea, peste 100.000 de euro în Franța (134.901 euro), Norvegia (131.653 euro), Olanda (121.855 euro), Spania (116.676 euro), Italia (114.988 euro) și Malta (111.673 euro).

Aici, România se află pe antepenultimul loc, cu 23.033 de euro.

Printre economiile majore, Regatul Unit are în continuare cea mai mare avere mediană, în timp ce Germania are cea mai mică, de 69.949 de euro.

Averea mediană per adult este mai mică de 50.000 de euro în mai multe țări. Acestea sunt în mare parte țări est-europene.

Schimbarea clasamentelor: Medie vs. mediană

Clasamentele se schimbă mult atunci când se utilizează averea mediană în loc de averea medie. Germania, Suedia, Austria și Cehia coboară fiecare câte șase locuri în clasamentul median. Acestea se clasează mai sus atunci când se utilizează averea medie. Germania scade de pe locul 11 ​​la capitolul avere medie pe locul 17 la capitolul avere mediană.