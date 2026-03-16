Ucraina se teme că "îi pierde pe americani", pe măsură ce atenția globală se mută către războiul din Orientul Mijlociu

Ucraina nu "vrea să-i piardă pe americani" în timp ce aceștia sunt "fără îndoială, în prezent mai concentrați pe Orientul Mijlociu", a declarat președintele Volodimir Zelenski, scrie CNN. După ce liderul de la Kiev și-a exprimat public temerile, armata israeliană a anunțat că a distrus un avion folosit de fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, pe aeroportul Mehrabad din Teheran, în cursul nopții trecute.

Potrivit sursei citate, la Kiev există o îngrijorare tot mai mare că războiul din Iran ar putea devia atenția și armele de la invazia armatei Rusiei în Ucraina, începută pe 24 februarie 2022

"Noi ne-am dori foarte mult ca Statele Unite să nu se îndepărteze de problema Ucrainei din cauza Orientului Mijlociu", a spus Volodimir Zelenski.

În declarații ample făcute publice duminică, preşedintele Zelenski și-a exprimat temerea că ar putea apărea "întârzieri în livrarea anumitor arme sau reduceri ale volumului de echipamente defensive esențiale" pentru ucraineni din cauza cantității de muniție folosite de SUA în loviturile sale împotriva Iranului.

"Riscul este foarte mare, din punctul meu de vedere", a subliniat liderul de la Kiev.

De asemenea, Volodimir Zelenski a oferit și detalii despre experții ucraineni în drone care îi ajută pe aliații din Golf în contextul atacurilor iraniene. El a spus că trei echipe mari, conduse de ministrul Apărării, Rustem Umerov, se află în regiune și oferă consultanță privind contracararea atacurilor cu drone iraniene.

"Americanii au apelat la noi de mai multe ori. Au existat mai multe solicitări – fie pentru asistență acordată unei anumite țări, fie pentru sprijinirea americanilor", a mai adăugat Zelenski.

Ulterior, preşedintele Ucrainei a mai spus: "Deocamdată, noi oferim îndrumare și consultanță pentru a ajuta la protejarea civililor și a bazelor".

Într-un interviu acordat duminică jurnalistului CNN, Fareed Zakaria, Volodimir Zelenski a spus că Rusia a furnizat Iranului drone pe care Teheranul le produce sub licență.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat anterior să comenteze atunci când a fost întrebat despre relatări, inclusiv cele ale jurnaliştilor CNN, potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului informații de intelligence despre locațiile și mișcările trupelor, navelor și aeronavelor americane.

Ucraina a dezvoltat o varietate de sisteme de apărare împotriva miilor de drone proiectate de Iran și folosite de Rusia în atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

În declarațiile publicate duminică, Volodimir Zelenski a mai spus că Ucraina este pregătită să împărtășească cu SUA tehnologia pentru drone și sistemele de război electronic pe care le-a dezvoltat.

"După cum se poate vedea în Orientul Mijlociu, chiar dacă ai un număr suficient de rachete – rachete antibalistice – nu este suficient. Ceea ce ai nevoie este un sistem de protecție", a spus liderul de la Kiev, a mai relatat CNN.

Volodimir Zelenski a spus că a discutat de mai multe ori cu președintele SUA, Donald Trump, despre această inițiativă, care ar putea implica zeci de companii americane și ucrainene în dezvoltarea unor interceptori, dintre care jumătate ar urma să fie folosiți de Ucraina, iar cealaltă jumătate – de parteneri.

"Dar, deocamdată, să spunem că nu am primit un răspuns clar", a menţionat Zelenski în timpul declaraţiilor.

Pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu continuă, Ucraina caută și alți parteneri pentru a-și consolida apărarea aeriană, a mai subliniat Volodimir Zelenski.