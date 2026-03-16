Restricții de circulație pe Valea Oltului timp de trei luni. Rutele alternative pentru șoferi

1 minut de citit Publicat la 12:28 16 Mar 2026 Modificat la 12:37 16 Mar 2026

Traficul pe Valea Oltului va fi restricţionat în perioada următoare.

Traficul rutier pe DN7, pe Valea Oltului, între Râmnicu Vâlcea și Boița (Sibiu), va fi restricționat timp de trei luni, în perioada 16.03 - 15.06.

Potrivit Poliției Române, în lunile următoare vor avea loc lucrări de curățare a versanților și de consolidare a taluzurilor.

Polițiștii recomandă rute ocolitoare:

„- pentru relația București – Veștem și retur: București → A3 → Ploiești → DN1A → Brașov → DN 1 → Veștem – intersecție cu DN 7;

- pentru relația București – A1 Simeria (Nădlac II/ Cluj) și retur: București → A1 → Pitești → DN7 → Râmnicu Vâlcea → DN67 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1”, a transmis Poliția Română.

Potrivit autorităților, restricțiile vor fi aplicate de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08.00-17.30.

Program restricții:

Luni – Sâmbătă: 08:00 – 17:30.

Vehicule peste 7,5 tone: Circulația este închisă pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Veștem în intervalul menționat. Traficul greu va fi deviat pe rute ocolitoare stabilite de autorități.

Vehicule până la 7,5 tone: Circulația va fi închisă/restricționată pe sectoarele afectate de lucrări.

Închideri temporare ale traficului:

• până la 30 minute (luni–vineri)

• până la 15 minute (sâmbăta)

Duminica și în zilele de sărbători legale nu vor fi restricții, cu excepția intervențiilor de urgență.

„Planificați-vă călătoria din timp și luați în calcul posibile întârzieri!”, a mai transmis Poliția Română.