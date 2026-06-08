Ionuț Mașala, tehnocratul propus la Transporturi cere să nu fie scoase partidele din eșalonul 2: Secretarii de stat politici ar ajuta

Întrebat dacă România riscă să piardă banii din PNRR pentru autostrăzi, Ionuț Mașala a spus că există acest risc. FOTO: Facebook/Ionuț Mașala

Ionuț Mașala, posibil ministru al Transporturilor în viitorul Guvern Tomac, a declarat pentru Antena 3 CNN că votul de învestitură pentru un nou Executiv ar putea avea loc săptămâna viitoare. De asemenea, acesta a precizat că ar prefera ca secretarii de stat să fie numiți pe criterii politice, considerând că acest lucru ar putea sprijini mai eficient funcționarea unui guvern tehnocrat.

Ionuț Mașala, director economic la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) încă din anul 2009, a vorbit despre modul în care a fost convins să intre în echipă și despre prioritățile pe care le-ar avea la minister:

"Mai mult a fost o provocare pentru mine. În momentul în care ți se spune că îți este apreciată activitatea ta te simți obligat. E greu de spus ce aș vrea să schimb. Să gândească toată lumea construcția unor bugete echilibrate, să uităm că statul trebuie să scoată tot timpul bani din buzunar".

Întrebat dacă România riscă să piardă banii din PNRR pentru autostrăzi, Ionuț Mașala a spus:

"Riscurile există, dar vă asigur că acele riscuri încercăm din răsputeri să le diminuăm cât se poate de mult.

Din păcate nici eu nu știu să vă dau detalii, nu știu mecanismul de penalizare. Pe zona asta o să fac o analiză cu colegii, în momentul în care o să pot să discut cu dânșii. Deocamdată fiind doar un nume pe o listă nu îmi permit să pot să discut direct, să le pun întrebări. Vom face o analiză și vom comunica lucrurile astea. Dar acum nu aș ști să vă spun. Doar ce am reușit și eu să citesc și să-mi iau informațiile din sursele disponibile cum le aveți și dumneavoastră".

El a oferit detalii despre o posibilă învestire a Guvernului Tomac: "Eu cred că se va întâmpla săptămâna viitoare. La finalul săptămânii trecem prin comisii și săptămâna viitoare o să fie Guvernul. Depinde și de discuțiile pe care premierul desemnat le va avea zilele acestea. Aștept care o să fie instrumentele miniștrilor de lucru, ajutoarele. Secretarii de stat politici sau implicați politici ar ajuta mai mult un guvern tehnocrat decât secretari de stat tehnocrați".