BILD: Rusia pregătește crearea unei "republici populare" într-o țară NATO. Scenariul este similar celui aplicat în Crimeea acum 12 ani

2 minute de citit Publicat la 13:27 16 Mar 2026 Modificat la 13:27 16 Mar 2026

Tun autopropulsat M109 al armatei ucrainene executând foc asupra pozițiilor ruse în regiunea Vugledar, decembrie 2022. Foto: Getty Images

Rusia amenință un stat NATO cu un scenariu similar celui aplicat în Ucraina, înainte de invazia în Crimeea din 2014, care a dus la războiul declanșat în februarie 2022.

Presa ucraineană, care citează publicația germană Bild, notează că, recent, a luat amploare o campanie de propagandă în favoarea creării unei republici separatiste pe teritoriul Estoniei.

Este vorba despre o așa-numită "Republică Populară Narva", similară "republicilor populare" Donețk și Lugansk, anexate prin decret de regimul lui Vladimir Putin în toamna anului 2022, împreună cu alte două regiuni ucrainene.

Amplificarea campaniei semnalează că Moscova ar face pregătiri pentru a ataca Estonia, sub pretextul protejării minorității vorbitoare de limba rusă, notează presa ucraineană.

Narva este un oraș de frontieră cu o populație de 50.000 de locuitori, dintre care aproximativ 90% sunt vorbitori de limbă rusă.

Rusia crește producția de muniții, semnalând intenția de a extinde războiul

Potrivit unui raport al serviciilor secrete estoniene, în 2025 Federația Rusă a crescut producția de muniții, indicând pregătiri pentru o nouă operațiune ofensivă în afara Ucrainei.

"Pentru Kremlin, aceste stocuri reprezintă un element critic al planificării pentru potențiale conflicte viitoare", se arată în acest document.

Presa europeană amintește că Rusia lucrează de mai mult timp pentru a crea baza psihologică și informațională pentru un viitor război împotriva NATO.

Între metode se numără inclusiv cumpărarea, prin interpuși, de proprietăți imobiliare din apropierea bazelor militare ale țărilor NATO pentru lansarea de campanii coordonate de sabotaj.

Cum pun rușii bazele "republicii populare Narva" pe rețelele sociale

"De câteva săptămâni, mai multe canale de social-media rusești promovează ideea creării unei așa-numite republici populare Narva în Estonia.

Sub sloganuri precum 'Nu suntem singuri' și 'Rusia se întinde de la Narva pana la Püssi' - un alt oraș din nord-estul Estoniei - vorbitorii de rusă fac apeluri la luptă armată.

Campania de propagandă reamintește de ceea ce s-a intamplat în 2014, atunci cand Rusia a anexat Crimeea. Înainte de asta, Moscova a folosit narațiuni similare pentru a justifica intervenția militară ulterioară în Ucraina.

La acea vreme, ofițerii de informații rusi și colaboratorilor locali au încercat să proclame 'republici populare' în mai multe regiuni vorbitoare de limbă rusă. Au reușit însă doar in Donețk și Lugansk acest lucru.

Pornind de la acest pretext, a urmat o interventie masiva a armatei ruse, soldată cu mii de morți și un conflict înghețat ani de zile de-a lungul așa-numitei 'linii de contact', după care a urmat, așa cum știm, invazia declanșată în 24 februarie 2022.

Trebuie remarcate și diferențele specifice: Estonia este stat NATO, dar are o populație de doar ceva mai mare de 1,3 milioane de locuitori și o armată de câteva mii de ofițeri și soldați, planificată să atingă 24.000 de oameni în vreme de război.

Asta, în timp ce Ucraina, în anul invaziei din 2022, avea peste 40 de milioane de locuitori și o armată de 250.000 de mii, forțele combatante crescând ulterior la circa 700.000 în iulie 2022", a relatat Claudiu Ștefan, jurnalist Antena 3 CNN.