După ninsorile din ultimele zile, în București se anunță acum ploi. Prognoza specială pentru Capitală

1 minut de citit Publicat la 10:40 23 Feb 2026 Modificat la 10:40 23 Feb 2026

Imagini cu Bucureștiul acoperit de zăpadă, după codul roșu de ninsori, 18 februarie 2026. Sursa foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo specială pentru București. Potrivit specialiștilor, în următoarele trei zile, în Capitală, sunt așteptate ploi slabe și vânt, dar temperaturie vor urca treptat până la 8 grade.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 23.02.2026 Ora 10:00 - 24.02.2026 Ora 08:00

Vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil în primele ore, apoi se va înnora treptat, iar trecător vor fi posibile ploi slabe după-amiaza și seara. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3...5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad. Spre sfârșitul intervalului se va forma ceață.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 24.02.2026 Ora 08:00 - 25.02.2026 Ora 08:00

Cerul va avea înnorări și trecător, mai ales pe parcursul zilei, va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice se vor menține apropiate de mediile multianuale specifice acestei date, astfel temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar minima de -1...0 grade.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 25.02.2026 Ora 08:00 - 25.02.2026 Ora 22:00

Valorile termice se vor situa în continuare în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi condiții pentru precipitații slabe mixte spre seară și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade.

În intervalul 23 februarie, ora 10 - 25 februarie, ora 22, pentru municipiul București nu va fi în vigoare un mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.