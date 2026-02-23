"Trupele americane vor fi în mare pericol dacă atacă Iranul”. Avertisment de la vârful armatei SUA pentru Donald Trump

Generatorul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, și-a exprimat îngrijorările la o întâlnire de săptămâna trecută la Casa Albă cu Trump. FOTO: Hepta

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, l-a avertizat pe Donald Trump că lipsa muniției și a sprijinului din partea aliaților ar putea pune în mare pericol trupele americane, în eventualitatea unui atac asupra Iranului, potrivit surselor citate de The Washington Post.

În timp ce administrația Trump ia în considerare un atac asupra Iranului, generalul de rang înalt al Pentagonului l-a avertizat pe președintele Donald Trump și pe alți oficiali că deficiențele de muniții critice și lipsa sprijinului din partea aliaților vor adăuga un risc semnificativ operațiunii și personalului american, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile interne.

Generatorul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, și-a exprimat îngrijorările la o întâlnire de săptămâna trecută la Casa Albă cu Trump și principalii săi consilieri, au declarat sursele citate de jurnaliștii americani, avertizând că orice operațiune majoră împotriva Iranului se va confrunta cu provocări, deoarece stocul de muniții al SUA a fost epuizat semnificativ de apărarea continuă a Israelului de către Washington și de sprijinul acordat Ucrainei.

Separat, în cadrul întâlnirilor Pentagonului din această lună, Caine și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la amploarea oricărei campanii împotriva Iranului, complexitatea sa inerentă și posibilitatea unor victime americane. Generalul a spus că orice operațiune ar fi cu atât mai dificilă din cauza lipsei sprijinului aliat.

Într-un comunicat, biroul lui Caine a precizat că, în rolul său de principal consilier militar al președintelui, „oferă o gamă de opțiuni militare, precum și considerații secundare și impacturi și riscuri asociate, liderilor civili care iau deciziile de securitate ale Americii”. Caine, adaugă comunicatul, „oferă aceste opțiuni în mod confidențial”.

Vorbind la Casa Albă, Anna Kelly a declarat că Trump ascultă o „mulțime de opinii cu privire la orice problemă dată și decide pe baza a ceea ce este mai bine pentru securitatea națională a SUA”. Ea l-a descris pe Caine ca fiind un „membru talentat și foarte apreciat al echipei de securitate națională a președintelui Trump”.

La întâlnirea de marți cu Casa Albă au participat vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, directorul CIA John Ratcliffe, secretarul Apărării Pete Hegseth și consilierul Casei Albe Stephen Miller, au declarat sursele pentru The Washington Post.

Opiniile lui Caine, relatate anterior de Axios, sunt considerate extrem de credibile de către administrație datorită executării cu succes a altor două operațiuni majore pe care le-a supervizat: asaltul asupra siturilor nucleare iraniene din vară și raidul din ianuarie pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Caine, a spus o persoană familiarizată cu conversațiile sale, va susține orice decizie va lua președintele, așa cum a făcut și în cazul operațiunilor anterioare, și nu vrea să fie văzut ca renunțând la nicio opțiune.

De asemenea, oficialii americani și alți oficiali occidentali din domeniul securității declară că monitorizează semnele din ce în ce mai îngrijorătoare conform cărora Iranul planifică atacuri dacă președintele Trump ordonă acțiuni militare la scară largă, potrivit The New York Times.

Totul depinde de obiectivele lui Donald Trump

Amploarea unei campanii iraniene ar putea varia semnificativ în funcție de obiectivele lui Trump.

Eliminarea programului de rachete al Iranului ar necesita lovirea a sute de ținte într-o țară de peste trei ori mai mare decât Irakul. Aceste ținte ar putea include situri de lansare a rachetelor, multe dintre ele mobile; depozite de aprovizionare; sisteme de apărare aeriană; și rețelele de transport utilizate pentru a muta aceste arme, a declarat un fost oficial al apărării pentru The Post.

Dacă obiectivul este de a-l răsturna pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, așa cum a declarat public Trump, ținta stabilită s-ar extinde dramatic la mii de locații, inclusiv noduri de comandă și control, servicii de securitate și clădiri cheie legate de Khamenei. O astfel de campanie s-ar putea prelungi timp de săptămâni sau luni, ar necesita mult mai multă muniție și ar expune forțele americane la represalii mai intense, a declarat fostul oficial al apărării.

Administrația a adunat o forță de atac masivă în Orientul Mijlociu, iar Trump a recunoscut că analizează, de asemenea, un atac limitat menit să preseze Teheranul să încheie un acord de restricționare a programului său nuclear în termeni favorabili Washingtonului. Iranul și-a exprimat dorința de a încheia un acord, dar rămâne dezacorduri cu privire la menținerea de către Iran a unei capacități de îmbogățire a uraniului, printre alte probleme. Discuțiile dintre negociatorii americani și iranieni sunt programate să fie reluate săptămâna aceasta la Geneva.

Unii oficiali americani se opun unui atac limitat, deoarece ar putea declanșa un ciclu imprevizibil de violență reciprocă, inclusiv atacuri iraniene asupra personalului militar și diplomatic american din regiune, a declarat o persoană familiarizată cu deliberările.

Susținătorii unui atac limitat subliniază răspunsul modest al Iranului la atacurile anterioare ale SUA și Israelului, inclusiv contraatacurile telegrafiate menite să limiteze riscul de pierderi americane. Însă oponenții spun că deliberările deschise ale lui Trump cu privire la schimbarea regimului ar putea invita la un răspuns mai letal.

Aliații SUA din regiune, dintre care unii s-au întâlnit cu Trump săptămâna trecută pentru a conveni asupra Consiliului pentru Pace, se tem, de asemenea, că un atac limitat ar îndepărta Iranul de la masa negocierilor.

Aliații SUA din Golf se opun unui atac

De asemenea, un atac asupra Iranului ar putea tensiona și mai mult relațiile SUA cu aliații săi regionali.

Se știe că țările arabe au informat Washingtonul că nu vor permite ca bazele lor să fie folosite pentru un atac împotriva Iranului. Amenințarea Iranului de a riposta împotriva oricărei țări care susține operațiunea SUA a ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la capacitatea Washingtonului de a-și asigura drepturile de survolare.

Un fost oficial al Pentagonului a declarat că lipsa sprijinului aliat complică semnificativ misiunea. „Cum vom putea face asta, mai ales dacă arabii nu ne permit să survolăm? Cum veți lovi sute, dacă nu mii, de ținte în toată țara?”, a spus fostul oficial.

Două muniții esențiale pentru apărarea personalului militar american împotriva rachetelor balistice lansate de Iran - sistemele de apărare la mare altitudine (THAAD) și sistemele de rachete Patriot - au fost utilizate pe scară largă în operațiunile militare recente din Orientul Mijlociu. Rachetele Patriot rămân, de asemenea, unul dintre cele mai solicitate articole de către Ucraina, deoarece aceasta se apără împotriva atacurilor cu rachete rusești.

SUA au cea mai mare concentrare militară în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003. Luni, SUA au ordonat evacuarea personalului guvernamental american și a membrilor familiilor acestora de la ambasada din Liban, pe fondul temerilor că Hezbollah, un reprezentant al Iranului, ar putea fi atras în conflict.