„Se vor întâmpla lucruri foarte rele”. SUA își retrag personalul nesenţial al ambasadei din Liban în contextul tensiunilor cu Iranul

Beirut, Liban. sursa foto: Getty

Statele Unite retrag personalul neesențial și membrii de familie ai angajaților Ambasadei SUA la Beirut, a anunțat, luni, un oficial al Departamentului de Stat, în contextul intensificării îngrijorărilor privind posibilitatea unui conflict militar cu Iranul, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Decizia vine pe fondul reevaluării situației de securitate din regiune.

„Evaluăm în continuare mediul de securitate şi, pe baza celei mai recente evaluări, am stabilit că este prudent să ne reducem amprenta personalului esenţial”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat, sub protecția anonimatului.

Acesta a precizat că activitatea diplomatică nu este suspendată.

„Ambasada rămâne operaţională cu nucleul personalului. Aceasta este o măsură temporară menită să asigure siguranţa personalului nostru, menţinând în acelaşi timp capacitatea de a funcţiona şi de a acorda asistenţă cetăţenilor Statelor Unite”, a adăugat el.

Potrivit unei surse din cadrul misiunii diplomatice, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate. Un oficial al aeroportului din Beirut a confirmat că 32 de angajați ai ambasadei și membri ai familiilor acestora au părăsit luni Libanul.

În paralel, SUA desfășoară una dintre cele mai ample mobilizări militare din Orientul Mijlociu din ultimii ani. Președintele Donald Trump a avertizat, joi, că „se vor întâmpla lucruri foarte rele” dacă nu va fi încheiat un acord privind programul nuclear al Iranului. La rândul său, Teheranul a amenințat că va ataca bazele americane din regiune în cazul în care va fi vizat militar.

Interesele americane din Liban au mai fost ținta unor atacuri în anii 1980, în timpul războiului civil (1975–1990). Washingtonul a atribuit atunci Hezbollah responsabilitatea pentru atentatul sinucigaș din 1983 asupra comandamentului Marinei SUA din Beirut, soldat cu moartea a 241 de militari americani, precum și pentru atacul din același an asupra Ambasadei SUA din Beirut, în urma căruia au murit 49 de membri ai personalului diplomatic.