După patru ani de război în Ucraina, rușii de rând îi simt efectele mai mult ca niciodată: „Nu sunt foarte sigură pentru ce luptăm”

La prima vedere, Ieleț (un oraș din vestul Rusiei) în vreme de iarnă arată ca și când a fost scos dintr-un basm rus, dar orașul aflat la 350 de kilometri sud de Moscova e departe de a trăi o viață de basm, în contextul războiului lui Putin, scrie BBC.

Orașul a fost împânzit de postere și reclame pentru campania de recrutare – tinerilor le sunt promise plăți unice de aproximativ 17 mii de euro ca să meargă să moară în războiul lui Vladimir Putin.

Pe postere apar soldați ruși care țintesc cu puști kalașnikov – „Suntem acolo unde trebuie să fim”, este sloganul care se află lângă imagine.

Kremlinul a ordonat invadarea țării vecine pe 24 februarie 2022. În mai puțin de 24 de ore se împlinesc patru ani de când a început „operațiunea militară specială” care trebuia să dureze „câteva zile”.

Invazia rusească a Ucrainei a depășit deja ca durată răboiul Germaniei naziste împotriva URSS-ului lui Stalin. În Rusia, acest segment al celui de-Al Doilea Război Mondial este numit propagandistic „Marele Război Patriotic”.

În Ieleț, însă, consecințele războiului sângeros al lui Putin se simt și se văd. Blocurile sunt „decorate” cu picturi murale în care apar chipurile soldaților ruși care au murit în războiul împotriva Ucrainei.

„Glorie eroilor Rusiei”, este mesajul care acompaniază imaginile.

„Nu sunt foarte sigură pentru ce luptăm”

Autoritățile ruse nu fac publice date cu privire la soldații morți în războiul din Ucraina, însă toată lumea știe că armata invadatoare suferă pierderi uriașe.

Multe dintre satele și orășelele din această zonă a Rusiei sunt pline de monumente dedicate soldaților morți în Ucraina. Muzeele au și ele întregi secțiuni dedicate invadatorilor morți, iar cimitirele s-au umplut și ele de tineri care merg să poarte războiul sângeros al lui Putin.

„Soțul prietenei mele a fost ucis în luptă acolo. Fiul verișoarei mele și el. Și un nepot”, spune Irina, o rusoaică din Ieleț care a dat o scurtă declarație jurnaliștilor BBC.

„Mulți oameni au murit. Îmi pare tare rău de acești băieți”, continuă ea.

Între timp, spune și că „facturile la utilități ne sufocă”. „Prețurile nu strivesc. E foarte greu să trăiești”.

Deși banii sunt puțini, Irina ajută și face pachete de ajutor pentru soldații ruși care merg pe front. Nu vrea să critice războiul din Ucraina, dar spune că nu-l înțelege.

„În Marele Război Patriotic știam pentru ce luptăm. Nu sunt foarte sigură pentru ce luptăm acum”, spune ea.

Granița cu Ucraina este la 250 de kilometri depărtare. Dar, uneori, frontul se simte mult mai aproape.

Această parte a Rusiei, regiunea Lipețk, la fel ca multe altele, este deseori țintită de dronele ucr ainene. În jurul orașului, autoritățile locale au instalat adăposturi de urgență – la stații de autobuz sau în parcuri.

Aceste construcții concrete sunt, practic, monumente ale războiului lui Putin. Inclusiv blocurile au adăposturi desemnate – în subsoluri.

„Sirenele pornesc aproape în fiecare noapte. Eu nu plec din clădire, însă. Mergem pe coridor, unde nu sunt ferestre”, spune ea.

Propagandă peste tot

În Ieleț se găsesc semnele războiului chiar și în cele mai neprevăzute locuri – o cafenea pentru clătite are alături de numele scris în rusă cu chirilice și literele latine V și Z – simbolurile „operațiunii militare speciale”.

Afară, clienții sunt întâmpinați cu sloganul „Puneți mâna pe o clătită și apoi pe toată lumea”.

Deviza seamănă izbitor cu unele ziceri ale lui Putin – „Acolo unde calcă un soldat rus e teritoriu rus” sau „Granițele Rusiei nu se termină nicăieri”.

Totuși, războaiele costă bani, iar deficitul bugetar al Rusiei crește constant în timp ce economia stagnează. Recent, guvernul lui Putin a crescut TVA-ul de la 20 la 22 procente. Ministrul finanțelor susține că banii vor fi cheltuiți pe „apărare și securitate”.

Între timp, televiziunile de stat, brațul de propagandă al regimului, încurajează publicul să fie „înțelegător”.

Dmitri Kiselev, prezentator TV le spune oamenilor că „trăim în vreme de război, un război la care ne-a obligat Occidentul”.

„Trebuie să-l câștigăm și nu putem fără un buget de război”.

Micii antreprenori simt cel mai tare efortul de război – „A trebuit să creștem prețurile”, spune proprietara unei brutării, Anastasia Bikova.

„Ne-au crescut costurile cu tot, facturi de utilități, chirie, taxe. Iar creșterea TVA înseamnă că ingredientele sunt și ele mai scumpe.

Imaginați-vă că va trebui să închidem tot – brutăria și restaurantul de peste drum. Încercăm să ținem orașul în picioare, dar dacă ne închidem și noi, ce mai rămâne? Doar o patră gri”.

„Trebuie să ajutăm, nu mă plâng”

La o oră de mers cu mașina de Ieleț, în capitala regională Lipetsk, se văd și mai multe semne ale războiului: mai multe afișe militare, mai multe adăposturi.

Dar, pe casa scării a blocului său, în acest moment, Ivan Pavlovici este mai preocupat de o țeavă spartă. Pe perete s-a format gheață, iar liftul nu funcționează. Pensionarul este furios că nimeni nu a reparat-o. Se plânge și de prețurile mari și de creșterea facturilor la utilități.

Nu crede, totuși, că de vină e războiul lui Putin.

„Dacă aș fi mai tânăr, m-aș duce să lupt acolo. Operațiunea militară specială este excelentă. Doar că prețurile cresc mereu. Pensiile cresc, dar apoi prețurile cresc și mai mult. Așa că ce câștig eu? Nimic”.

„Desigur, am trăi mai confortabil dacă nu ar exista operațiunea specială”, adaugă el. „Se cheltuie mulți bani pentru asta. Oamenii dau și ei cât pot. Trebuie să ajutăm. Nu mă plâng”.

Rușii simt că viața devine tot mai grea. Puțini cred că au puterea de a schimba lucrurile. Pe măsură ce războiul intră în al cincilea an, optimismul este redus, încheie BBC.