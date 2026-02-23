Ministrul Finanțelor anunță că România a ajuns la cel mai mic cost de finanțare din ultimii doi ani

Alexandru Nazare susține că la prima rectificare bugetară de anul trecut, 12 miliarde de lei au mers exclusiv către plata dobânzilor / Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis, luni, că dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30%, cel mai mic cost de finanţare din ultimii doi ani, iar la volumele mari de finanţare ale statului, aceste diferenţe se traduc în economii consistente pentru buget.

„Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30% - cel mai mic cost de finanţare din ultimii doi ani.

Un indicator important pentru stabilitatea economică a României este costul la care statul se împrumută pe termen lung. La maturitatea de 10 ani, dobânda este cu 2 puncte procentuale sub nivelul maxim atins în luna mai a anului trecut.

Concret, dacă statul se împrumuta anul trecut la 8,35% acum, prin coborârea la pragul de 6,30%, pentru fiecare miliard de lei împrumutat economisim aproximativ 20 de milioane de lei pe an.

La volumele mari de finanţare ale statului, aceste diferenţe se traduc în economii consistente pentru buget, pe care le folosim pentru alte cheltuieli prioritare”, a scris ministrul, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Nazare: „În total, în 2025, cheltuielile cu dobânzile au însumat aproximativ 50,5 miliarde de lei”

El a amintit că, la prima rectificare bugetară de anul trecut, 12 miliarde de lei au mers exclusiv către plata dobânzilor, o sumă pe care o consideră enormă şi care ar fi putut fi investită în proiecte din infrastructură, sănătate sau educaţie.

„În total, în 2025, cheltuielile cu dobânzile au însumat aproximativ 50,5 miliarde de lei - vorbim despre sume imense care, din cauza gestionării neeficiente a finanţelor publice în anii anteriori, nu merg azi în investiţii, ci acoperă costuri ale finanţării acumulate din trecut. Astăzi, scăderea dobânzilor este un indicator clar că direcţia în care mergem este cea corectă”, a subliniat Nazare.

Potrivit acestuia, fiecare punct procentual câştigat la dobânda împrumuturilor în lei pe termen lung înseamnă o presiune mai mică asupra bugetului public şi mai multe resurse disponibile pentru investiţii.

În acelaşi timp, arată şi încrederea crescută a investitorilor în România şi în modul în care sunt gestionate finanţele publice.

De asemenea, în urmă cu două săptămâni, Alexandru Nazare, a explicat, la Antena 3 CNN, că, „pe măsură ce scad dobânzile, va crește apetitul pentru creditare și banii se duc în privat, banii se vor duce către cei care vor să facă investiții și asta este cheia repornirii economiei”.

„Eu fac tot posibilul prin tot ceea ce fac prin toate acțiunile pe care le întreprind în Ministerul de Finanțe, inclusiv modul în care elaborăm bugetul pe 2026, să transmitem aceste semnale de încredere și consecvență că disciplina fiscală continuă și că nu este un efect temporar.

Nu facem șase luni și după aceea iar oprim și după aia iar cresc deficitele. Și dacă transmitem aceste mesaje care se vor vedea în execuțiile bugetare din fiecare lună, atunci vom căpăta din ce în ce mai multă încredere.

Cum? Pe măsură ce scad dobânzile, va crește apetitul pentru creditare și banii se duc în privat, banii se vor duce către cei care vor să facă investiții și asta este cheia repornirii economiei, pentru că asta afectează absolut toată economia României, nu doar pe noi, când finanțăm datoria publică.

Totodată, în cursul zilei de astăzi, Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat 863 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 92 de luni, la un randament mediu de 6,28% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).