Germania cere ca TikTok să fie „plasat în mâini europene” și pune sub semnul întrebării controlul ByteDance

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

TikTok ar putea ajunge sub control european. Ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, susține că Uniunea Europeană trebuie să își pună problema acționariatului platformei chineze și să decidă dacă aceasta ar trebui „plasată în mâini europene”, invocând temeri legate de accesul la datele a milioane de cetățeni din UE și de influențarea opiniei publice, relatează Agerpres.

Oficialul german a afirmat, la o conferință pe această temă, că modelul adoptat de Statele Unite ar trebui analizat și în Europa.

„Când vine vorba despre TikTok, cred că trebuie să ne putem întrebarea asupra acţionariatului, la fel cum au făcut americanii”, care au obţinut plasarea filialei din SUA a TikTok sub un acţionariat majoritar american, a spus Weimer.

El a adăugat că Uniunea Europeană trebuie să decidă clar cine controlează platforma.

„Europa trebuie să găsească un răspuns la această întrebare: Cine deţine TikTok şi ar trebui să o plasăm în mâini europene, de comun acord cu ByteDance?”, compania chineză ce deţine platforma.

Succesul aplicației de videoclipuri scurte a generat, la Bruxelles și în rândul unor politicieni europeni, temeri legate atât de influențarea opiniei publice, cât și de posibilitatea ca Beijingul să aibă acces la datele utilizatorilor europeni.

Potrivit ministrului german, platforme precum TikTok „au acces la date la o scară inimaginabilă în urmă cu o generaţie, inclusiv la datele cele mai intime ale unor generaţii întregi”.

Totodată, Wolfram Weimer a propus și introducerea unei taxe pentru giganții tehnologici americani.

El consideră că Google, proprietarul YouTube, și Meta, compania care deține Instagram și Facebook, ar trebui să achite în UE un impozit de 10% din veniturile obținute din publicitate, ca formă de compensare pentru profiturile semnificative realizate prin poziția lor dominantă pe piața europeană.