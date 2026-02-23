Lech Walesa: "Unii îl consideră trădător pe Trump. Însă poate fi văzut drept cel care-l oprește pe Putin să atace nuclear"

Vladimir Putin și Donald Trump la summit-ul din Anchorage, Alaska, august 2025. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump le pare unora un "trădător al cauzei ucrainene" pentru că se arată conciliant faţă de Vladimir Putin.

Însă președintele SUA s-ar putea dovedi, de asemenea, un lider excepţional, hotărât să evite "iadul nuclear", a declarat luni Lech Walesa, fost președinte al Poloniei și laureat al premiului Nobel pentru Pace, într-un interviu pentru AFP citat de Agerpres.

Walesa (foto următoare), cofondatorul sindicatului Solidarnosc (Solidaritatea), astăzi în vârstă de 82 de ani, evocat aceste două perspective în ajunul împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei Rusiei în Ucraina.

"În aparenţă, astăzi Trump pare a fi lacheul Rusiei. Un trădător, pur şi simplu. Este un mod de a vedea lucrurile", a punctat fostul președinte.



Însă liderul de la Washington poate fi privit drept "un responsabil politic extrem de inteligent, care ştie că, dacă Statele Unite s-ar alătura corului anti-Putin, președintele rus nu ar mai avea de ales şi ar putea să recurgă la arma atomică", a adăugat Lech Walesa.

Lech Walesa: Încă nu știu dacă Trump e trădător sau liderul inteligent care-l oprește pe Putin

"De ce? Pentru că Putin este iresponsabil. Este un joc foarte viclean, foarte inteligent. Nu-l împingeţi pe Putin să folosească arme nucleare, jucaţi-vă de-a prietenul!", a continuat fostul preşedinte polonez.

Dezvoltând acest punct de vedere, Walesa a mai estimat că, mimând amiciția cu Putin, Trump câştigă timp şi obligă Europa să se organizeze împotriva Moscovei, fără Statele Unite.

"Pentru că, dacă Statele Unite intră în joc, va fi război nuclear", a insistat fostul lider, a cărui luptă pentru democratizarea Poloniei a contribuit la căderea Cortinei de Fier.

"Există, aşadar, două moduri de a vedea lucrurile: trădător sau om extrem de inteligent. Până în prezent, încă nu ştiu care dintre ele se aplică în cazul lui Trump", a conchis Lech Walesa.