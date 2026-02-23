În plină criză a bolilor transmisibile, CNAS anunță măsuri pentru creșterea accesului la vaccinare

Creșterea incidenței bolilor transmisibile reprezintă una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică.. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

România ocupă primul loc în Europa la numărul de îmbolnăviri de rujeolă, iar situația din actualul sezon gripal este alarmantă, cu un număr de cazuri mult peste media ultimelor cinci sezoane. Creșterea incidenței bolilor transmisibile, pe fondul scăderii ratelor de vaccinare și al dezinformării, reprezintă una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică. Tema a fost dezbătută în cadrul Conferinței Naționale „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, organizată de Antena 3 CNN.

În acest context, întrebarea este ce poate face Casa Națională de Asigurări de Sănătate în viitorul imediat apropiat.

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Larisa Mezinu-Bălan, a subliniat că prevenția trebuie să devină o investiție strategică. „Atunci când vorbim de prevenție, fără tăgadă, prevenția rămâne această investiție strategică pentru sistemul de sănătate. Iar noi, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, deși macazul l-am făcut ceva mai târziu, pe undeva prin anii 2023–2024, ne-am orientat către prevenție, punând astfel de servicii în centrul sistemului, pentru că, istoric, știm cu toții, am decontat facturi pentru servicii de tip curativ, pentru tratamente, dar iată că prevenția, până la urmă, e pilonul care atrage atenția, iar asiguratorul social de sănătate face acest lucru, investește în servicii de tip preventiv.”

Potrivit acesteia, în 2023 a fost introdus un mecanism care facilitează accesul la vaccinare prin compensare directă în farmacii. „Sperăm că am contribuit prin acest mecanism să îmbunătățim cumva accesul”, a declarat ea.

Vicepreședintele CNAS a mai precizat că instituția nu decontează efectiv inocularea vaccinului în cabinetele medicilor de familie sau în ambulatoriul de specialitate. „Nici în prezent inocularea la medicina de familie sau la alt medic specialist din ambulatoriu de specialitate nu o face Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acești bani vin din altă parte, din programele pe care le derulează Ministerul Sănătății prin intermediul direcțiilor de sănătate publică. Ce am reușit noi să facem a fost ca, pe mandatul domnului profesor Rafila, atunci ministru al Sănătății, să venim cu acest mecanism de facilitare a accesului la compensare directă în farmacie”, a adăugat aceasta.