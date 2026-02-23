Oamenii de știință schimbă etichetarea El Nino și La Nina ca să țină pasul cu temperaturile extreme

Oamenii de știință au fost nevoiți să actualizeze modul în care clasifică fenomenele El Niño și La Niña, din cauza schimbărilor meteorologice rapide provocate de încălzirea globală, scrie Euronews.

Ciclul natural El Niño, care influențează vremea la nivel global, este atât amplificat, cât și modelat de o lume aflată în proces de încălzire, afirmă meteorologii.

Un nou studiu arată că o evoluție recentă neobișnuită în ciclul de încălzire și răcire ce include El Niño și La Niña ar putea explica misterul științific legat de creșterea bruscă a temperaturii medii globale în ultimii trei ani.

Separat, oamenii de știință au fost nevoiți să modifice modul de etichetare a fenomenelor El Niño și La Niña din cauza schimbărilor rapide ale vremii generate de încălzirea globală. Temperaturile tot mai ridicate ale apelor la nivel global au determinat Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) să schimbe, luna aceasta, modul în care calculează momentul în care modelul climatic trece într-un nou ciclu.

Este posibil ca această modificare să ducă la clasificarea unui număr mai mare de episoade drept La Niña și a unui număr mai mic drept El Niño, în cazul încălzirii apelor tropicale.

Temperatura medie lunară globală a înregistrat o creștere vizibilă peste tendința ascendentă pe termen lung asociată schimbărilor climatice provocate de activitatea umană la începutul anului 2023, iar această creștere a continuat până în 2025.

Cercetătorii au mai multe ipoteze pentru a explica fenomenul, inclusiv accelerarea încălzirii cauzate de gazele cu efect de seră, reducerea poluării cu particule provenite de la nave, erupția unui vulcan submarin și creșterea activității solare.

Într-un studiu publicat luna aceasta în Nature Geoscience, cercetători japonezi au analizat diferența dintre energia care ajunge pe Pământ și cea care este radiată înapoi în spațiu – așa-numitul dezechilibru energetic al Pământului – și au constatat că acesta a crescut în 2022. Un dezechilibru mai mare, adică mai multă căldură reținută, duce la temperaturi mai ridicate, explică oamenii de știință. Cercetătorii estimează că aproximativ trei sferturi din schimbarea dezechilibrului energetic poate fi atribuită combinației dintre încălzirea pe termen lung provocată de om și tranziția de la un ciclu de răcire La Niña, care a durat trei ani, la un ciclu cald El Niño.

Ce este El Niño și ce este La Niña

El Niño este o încălzire ciclică și naturală a unor zone din Pacificul ecuatorial, care modifică apoi tiparele meteorologice la nivel global, în timp ce La Niña este caracterizată prin ape mai reci decât media.

Ambele fenomene influențează precipitațiile și temperaturile, dar în moduri diferite. El Niño tinde să crească temperaturile globale, în timp ce La Niña temperează tendința de încălzire pe termen lung.

Studiile arată că La Niña poate produce mai multe pagube în Statele Unite, prin intensificarea uraganelor și a secetei.

De ce alternează ciclurile calde și reci

Între 2020 și 2023, planeta a traversat un episod neobișnuit de „triplu La Niña”, fără un El Niño intermediar. În timpul unui episod La Niña, apa caldă rămâne la adâncimi mai mari, ceea ce duce la o suprafață mai rece și reduce cantitatea de energie radiată în spațiu, explică Yu Kosaka, climatolog la Universitatea din Tokyo și coautoare a studiului.

Ea compară fenomenul cu febra la oameni.

„Dacă temperatura corpului nostru este ridicată, atunci acesta tinde să emită energie, iar Pământul funcționează într-un mod similar. Pe măsură ce temperaturile cresc, sistemul tinde să radieze mai multă energie în exterior. În cazul celor trei ani de La Niña, s-a întâmplat invers”, spune Kosaka.

Astfel, mai multă energie – care se transformă în căldură – rămâne blocată pe Pământ. În mod obișnuit, episoadele La Niña corespund unei acumulări de dezechilibru energetic pe o perioadă de unu sau doi ani, însă de această dată perioada a fost mai lungă, iar efectul mai pronunțat, inclusiv în ceea ce privește temperaturile ridicate, adaugă cercetătoarea.

„Când are loc tranziția de la La Niña la El Niño, este ca și cum s-ar ridica un capac”, explică fostul meteorolog NOAA Tom Di Liberto, în prezent la Climate Central, referindu-se la eliberarea căldurii acumulate.

Autorii studiului estimează că aproximativ 23% din dezechilibrul energetic care a dus la temperaturile ridicate recente provine din acest episod neobișnuit de lung La Niña, în timp ce puțin peste jumătate este legat de emisiile generate de arderea cărbunelui, petrolului și gazelor. Restul se datorează altor factori.

Jennifer Francis, cercetător la Woodwell Climate Research Center, care nu a participat la studiu, afirmă că explicațiile oferite sunt plauzibile și contribuie la înțelegerea creșterii dezechilibrului energetic pe care unii oameni de știință îl atribuiau unei accelerări a încălzirii globale.

Schimbarea modului de etichetare

Timp de 75 de ani, meteorologii au stabilit existența unui episod El Niño sau La Niña pe baza diferenței de temperatură în trei regiuni tropicale din Pacific față de o medie considerată normală. Un El Niño era definit ca fiind cu 0,5 grade Celsius peste normal, iar La Niña cu 0,5 grade sub normal.

Problema este că, într-o lume care se încălzește constant, noțiunea de „normal” se schimbă.

Până recent, NOAA folosea media pe 30 de ani drept referință, actualizată o dată la un deceniu. Ulterior, din cauza încălzirii accentuate a apelor, definiția a fost ajustată la fiecare cinci ani, însă nici acest interval nu a fost suficient, explică Nat Johnson, meteorolog la laboratorul NOAA pentru dinamica fluidelor geofizice.

Prin urmare, NOAA a introdus în această lună un nou indice relativ pentru El Niño, care compară temperaturile din Pacific cu restul tropicelor globale. Diferența dintre vechea și noua metodă a ajuns recent până la jumătate de grad Celsius, iar „asta este suficient pentru a avea un impact”, spune Johnson.

Potrivit acestuia, ceea ce contează cu adevărat este modul în care apele interacționează cu atmosfera, iar în ultimii ani aceste interacțiuni nu mai corespundeau etichetării vechi, dar se potrivesc cu noul sistem.

Această schimbare ar putea însemna clasificarea unui număr mai mare de episoade drept La Niña și a unui număr mai mic drept El Niño.

Urmează un nou El Niño

NOAA estimează că un nou episod El Niño ar putea începe la sfârșitul verii sau în toamnă. Dacă se va instala suficient de devreme, ar putea reduce activitatea uraganelor din Atlantic, însă ar contribui și la temperaturi globale mai ridicate în 2027.

„Când El Niño se dezvoltă, este probabil să stabilim un nou record global de temperatură”, a declarat Jennifer Francis într-un e-mail. „‘Normalul’ a rămas în urmă cu decenii. Iar cu atâta căldură acumulată în sistem, toată lumea ar trebui să-și pună centura pentru fenomenele meteorologice extreme pe care le va alimenta”.