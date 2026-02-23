Managerul unui magazin din SUA ar fi încercat să revendice premiul unui bilet câștigător la loto uitat de un client

1 minut de citit Publicat la 21:28 23 Feb 2026 Modificat la 21:28 23 Feb 2026

Câștigătorul legitim are termen până la 23 mai pentru a revendica premiul / FOTO: Getty Images

Robert Gawlitza, un bărbat din SUA, a fost dat în judecată, după ce ar fi încercat să revendice câștigul de 12,8 milioane de dolari al unui bilet de loterie uitat de un client la tejghea.

Potrivit documentelor din dosar, în data de 24 noiembrie 2025, un client a cumpărat mai multe bilete la jocul de loterie „The Pick”, în care participanții trebuie să nimerească șase numere, de la un magazin din Arizona.

Angajatul respectiv a tipărit mai multe bilete în valoare de 85 de dolari, însă clientul a achitat doar 60 de dolari, lăsând pe tejghea bilete în valoare de 25 de dolari, potrivit publicației People.

Ulterior, Loteria din Arizona a anunțat numerele câștigătoare. Acestea au fost 3, 13, 14, 15, 19 și 26.

Angajatul respectiv a verificat biletele respective lăsate de client și a descoperit că cel câștigător se număra printre ele.

Potrivit anchetatorilor, angajatul ieșise din tură, și-a scos uniforma de muncă și a cumpărat 10 bilete din cele 25, printre care și cel câștigător, de la unul dintre colegii săi.

Conducerea Circle K a fost informată la scurt timp despre existența biletului câștigător și a solicitat ca acesta să fie păstrat la sediul central până când un judecător va decide cine este câștigătorul de drept.

Ulterior, angajatul respectiv a fost dat în judecată.

Potrivit reprezentanților loteriei, câștigătorul legitim are termen până la 23 mai pentru a revendica premiul.