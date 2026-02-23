România, țara cu cele mai multe cazuri de rujeolă din Europa. 30 de copii au murit în ultimii doi ani din cauza bolii

Ratele de vaccinare în România sunt extrem de scăzute. Foto: Getty Images

România ocupă primul loc în Europa la numărul de îmbolnăviri de rujeolă, iar situația din actualul sezon gripal este alarmantă, cu un număr de îmbolnăviri mult mai mare față de media ultimelor 5 sezoane. Creșterea incidenței bolilor transmisibile pe fondul scăderii ratelor de vaccinare și al dezinformării este în acest moment una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică. Decindenți și specialiști din domeniul medical dezbat această temă și încearcă să găsească soluții imediate, în cadrul Conferinței Naționale ”România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, organizată de Antena 3 CNN.

„Asta încercăm să aflăm în cadrul dezbaterii de astăzi: care sunt motivele pentru care ratele vaccinale continuă să scadă, în ciuda tuturor discuțiilor și dezbaterilor avute anterior, unele dintre ele chiar și aici, în cadrul dezbaterilor Antena 3 CNN. Specialiștii, profesioniștii din sănătate, autoritățile sunt conștiente de riscurile care există tocmai din cauza acestor rate scăzute, însă reglementările actuale nu-și arată rezultatele. Iată că ratele vaccinale nu doar că rămân la un nivel scăzut, ci scad și mai mult, un lucru extrem de alarmant, după cum spun specialiștii. Și sperăm să aflăm astăzi care sunt motivele pentru care România este astăzi campioană la numărul de cazuri de rujeolă. Practic, în România se înregistrează peste jumătate din cazurile de rujeolă la nivel european și doar în ultimii doi ani 30 de copii au pierdut lupta cu viața tocmai din cauza acestei afecțiuni extrem de grave.

Nu stăm bine nici la vaccinarea pentru gripă sau boli pneumococice. Și aici ratele de vaccinare sunt extrem de scăzute. Iată, anul acesta, puțin peste 6% din populația majoritară cu boli cronice sau îmbătrânită a accesat vaccinarea.

De asemenea, nu utilizăm suficient nici mijloacele de protecție împotriva unor cancere extrem de grave, precum cancerul de col uterin, prin vaccinarea HPV. Încă este subutilizată această metodă de prevenție, dar încercăm astăzi să stabilim împreună cu toți actorii din sistem care sunt primele măsuri care ar putea fi luate, să mai salvăm ceea ce se poate salva”, a declarat Mihaela Tănase, expert în comunicare politici de sănătate.

Potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței, în România rata de vaccinare, în special pentru vaccinul împotriva rujeolei, este mult sub nivelul recomandat. Organizația Mondială a Sănătății recomandă o rată de cel puțin 95%, însă în țara noastră aceasta nu ajunge nici măcar la 50%.

La rândul său, jurnalistul Adrian Ursu, comoderator al conferinței, a subliniat că discuțiile trebuie să se transforme în măsuri concrete. „E nevoie de acțiune și tocmai de aceea nu va fi doar o dezbatere ceea ce se va întâmpla aici, ci va fi începutul unei acțiuni. Pentru că inițiem constituirea unei serii de decizii care trebuie luate și care sunt la îndemână. Unele dintre ele sunt realizabile. Ca urmare, o să vorbim despre soluții, nu doar despre constatări, pentru că sunt consecințe în plan social, dar și în plan economic. Înseamnă costuri uriașe. Populația nevaccinată aglomerează spitalele acolo unde n-ar fi nevoie să mai ajungi la doctor dacă ai avea această protecție. Ori toate aceste lucruri trebuie puse cumva în ordinea firească. Cine are de acționat și în ce fel? Ce este de schimbat? Sunt câteva reglementări care trebuie realizate rapid și, sigur, combătut cât se poate valul de dezinformare în legătură cu vaccinarea, pe care știm că îl avem venit din perioada pandemiei”, a declarat acesta.