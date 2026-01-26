15 oameni au murit și peste 800.000 de gospodării au rămas fără electricitate din cauza furtunii de zăpadă care a paralizat America

Autoritățile avertizează că întreruperile de electricitate ar putea dura mai multe zile. sursa foto: Getty

Cel puțin 15 persoane au murit, iar peste 800.000 de gospodării au rămas fără electricitate în Statele Unite, după ce o furtună de iarnă deosebit de puternică a lovit o mare parte a țării, care a adus ninsori abundente, ploi înghețate și temperaturi extrem de scăzute, din Texas până în New England, scrie The Guardian.

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS), 26 de state s-au aflat sub avertizări meteo severe în weekend, multe dintre acestea rămânând în vigoare și în cursul săptămânii. Ninsorile puternice au debutat vineri seara în nordul Texasului și în Oklahoma, extinzându-se rapid spre est. Până duminică, zone întinse din centrul și estul Statelor Unite erau afectate de ninsoare consistentă sau polei, ceea ce a dus la perturbări majore ale transportului rutier și aerian.

În Mississippi, Tennessee și Kentucky, un strat de aproximativ 2,5 centimetri de gheață a acoperit drumurile, mașinile și copacii, provocând căderi de linii electrice și pene masive de curent. Fenomenele meteo severe au avansat spre nord-est, afectând orașe mari precum New York și Philadelphia, unde în anumite zone s-au acumulat între 30 și 50 de centimetri de zăpadă.

Autoritățile avertizează că întreruperile de electricitate ar putea dura mai multe zile. Luni dimineață, peste 800.000 de consumatori erau încă fără curent, cei mai mulți în Tennessee, Mississippi și Louisiana. În același timp, un val de aer arctic se extinde spre sud, cu temperaturi minime de până la -20 de grade Celsius în unele zone din Texas.

Bilanțul victimelor include decese cauzate de hipotermie, accidente rutiere și incidente produse în timpul activităților pe zăpadă. Printre acestea se numără mai multe persoane găsite decedate în aer liber, dar și cazuri de stop cardiac survenite în timpul efortului de curățare a zăpezii, în special în rândul persoanelor vârstnice.

Furtuna a afectat grav și transportul aerian. Secretarul american al transporturilor, Sean Duffy, a declarat că Autoritatea Federală a Aviației (FAA) are nevoie de încă două zile pentru a reveni complet la un program normal de zboruri, după perturbările majore din weekend.

Oficialul a explicat că suprapunerea ninsorii, gheții și a valului de frig a îngreunat operațiunile aeroportuare, dar a precizat că miercuri este termenul estimat pentru reluarea completă a traficului.

Condițiile meteo extreme au avut impact și asupra proceselor electorale locale. În statul Rhode Island, votul anticipat a fost suspendat în mai multe districte din cauza închiderii unor birouri electorale afectate de furtună.

Meteorologii avertizează asupra unui fenomen rar asociat gerului extrem: copaci care pot „exploda”, după ce apa și seva din interiorul trunchiurilor îngheață rapid și se dilată, provocând crăpături puternice.

Serviciul Național de Meteorologie a anunțat că aerul extrem de rece va continua să se răspândească în două treimi din teritoriul SUA, cu temperaturi sub zero grade și valori record în unele regiuni. Specialiștii avertizează că frigul intens și vântul puternic ar putea menține condiții periculoase cel puțin până la începutul lunii februarie.