A început furtuna care aduce 40 de ore de îngheț în SUA: E stare de urgență, peste 230 de milioane de oameni afectați

Explozia polară, cunoscută sub numele de Furtuna de iarnă Fern, aduce ger și zăpezi în SUA. Foto: Getty Images

Peste 230 de milioane de americani din 40 de state se pregătesc pentru impactul unei furtuni de iarnă care ar putea paraliza anumite părți ale țării cu zăpadă și gheață atroce.

Explozia polară, cunoscută sub numele de Furtuna de iarnă Fern, este programată să aducă temperaturi de până la -10°C și ar putea face ca orașele importante din SUA să rămână sub zero grade timp de 40 de ore.

Starea de urgență a fost deja declarată, în timp ce oficialii se pregătesc de furtună.

Houston, o metropolă înfloritoare cu peste 2,3 milioane de locuitori, ar putea înregistra temperaturi sub zero grade timp de aproape doua zile, conform The Houston Chronicle.

Vortexul polar trimite ninsori record în SUA

La începutul lunii ianuarie, America de Nord a fost încălzită de un vortex polar puternic, dar compact și circular, care a permis aerului mai blând din Pacific să pătrundă în mare parte din Canada și SUA. Acest vortex polar se va relaxa temporar, însă, pe măsură ce se apropie ultima săptămână a lunii ianuarie, este așteptată o nouă și mai severă extindere.

Peste jumătate din Statele Unite se confruntă acum cu o furtună de iarnă de proporții, descrisă de meteorologi drept una dintre cele mai întinse și amenințătoare din ultimii ani, cu potențialul de a produce cantități istorice de zăpadă și gheață, potrivit CNN și USA Today.

Furtuna a început de vineri și, până luni, va lăsa în urmă peste 30 de centimetri de zăpadă și cantități distructive de polei de-a lungul unui traseu de aproximativ 1.500 de mile (n.r. 2414 km), din Texas până în nord-estul SUA. Cel puțin 10 state au declarat deja stare de urgență, iar peste 1.300 de zboruri programate pentru sâmbătă au fost anulate preventiv.

Orașe mari din nord-est, precum New York și Philadelphia, ar putea înregistra cele mai abundente ninsori din ultimii patru ani, în timp ce sudul țării se pregătește pentru episoade devastatoare de îngheț și polei.

Peste 160 de milioane de oameni, din mai mult de două duzini de state, se află sub alerte de furtună de iarnă sau furtună de gheață, de la Munții Stâncoși sudici și Câmpiile Centrale până în New England. În prezent, nu mai puțin de 46 de state americane se află sub avertizări, atenționări sau alerte meteorologice.

Se așteaptă perturbări majore ale traficului rutier și aerian pe întreaga arie afectată, precum și pene de curent pe scară largă și de durată, în special în sud, acolo unde poleiul reprezintă principala amenințare.

Statele se pregătesc pentru ce e mai rău

State precum Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Virginia au declarat stare de urgență. Autoritățile mobilizează resurse, tratează drumurile și avertizează populația să evite deplasările.

„Unele zone ar putea vedea fenomene de iarnă cum nu au mai văzut de ani de zile”, avertizează oficialii din Carolina de Nord. În Georgia, starea de urgență va fi valabilă șapte zile, iar 500 de membri ai Gărzii Naționale sunt în alertă.