Vortexul polar trimite ninsori record în SUA: O furtună istorică „potențial catastrofală” lovește în weekend. Sunt 46 de alerte meteo

Vortexul polar se extinde spre sud și pătrunde adânc în SUA, cu ger și ninsori record. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vortexul polar și curentul de aer de mare altitudine (n.r. jet stream-ul) se extind simultan spre sud, pătrunzând adânc în Statele Unite și pregătind terenul pentru una dintre cele mai ample și periculoase furtuni de iarnă din ultimii ani. Modelul Global Forecasting System al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) arată că vortexul polar se va deplasa la sud de jet stream-ul troposferic deasupra Americii de Nord, această „întindere” a vortexului fiind direct corelată cu schimbarea de traiectorie a curenților atmosferici.

La începutul lunii ianuarie, America de Nord a fost încălzită de un vortex polar puternic, dar compact și circular, care a permis aerului mai blând din Pacific să pătrundă în mare parte din Canada și SUA. Acest vortex polar se va relaxa temporar, însă, pe măsură ce se apropie ultima săptămână a lunii ianuarie, este așteptată o nouă și mai severă extindere.

Peste jumătate din Statele Unite se confruntă acum cu o furtună de iarnă de proporții, descrisă de meteorologi drept una dintre cele mai întinse și amenințătoare din ultimii ani, cu potențialul de a produce cantități istorice de zăpadă și gheață, potrivit CNN și USA Today.

O furtună de 2.400 de km, din Texas până în nord-est

Furtuna va începe vineri și, până luni, va lăsa în urmă peste 30 de centimetri de zăpadă și cantități distructive de polei de-a lungul unui traseu de aproximativ 1.500 de mile (n.r. 2414 km), din Texas până în nord-estul SUA. Cel puțin 10 state au declarat deja stare de urgență, iar peste 1.300 de zboruri programate pentru sâmbătă au fost anulate preventiv.

Orașe mari din nord-est, precum New York și Philadelphia, ar putea înregistra cele mai abundente ninsori din ultimii patru ani, în timp ce sudul țării se pregătește pentru episoade devastatoare de îngheț și polei.

Peste 160 de milioane de oameni, din mai mult de două duzini de state, se află sub alerte de furtună de iarnă sau furtună de gheață, de la Munții Stâncoși sudici și Câmpiile Centrale până în New England. În prezent, nu mai puțin de 46 de state americane se află sub avertizări, atenționări sau alerte meteorologice.

Se așteaptă perturbări majore ale traficului rutier și aerian pe întreaga arie afectată, precum și pene de curent pe scară largă și de durată, în special în sud, acolo unde poleiul reprezintă principala amenințare.

Schimbarea traiectoriei furtunii, cu efecte majore

Traiectoria furtunii a devenit mai clară în ultimele zile și s-a deplasat ușor spre nord, ceea ce înseamnă ninsori mai abundente în Midwest și nord-est, dar menținerea riscului ridicat de polei în sud.

Chiar și mici ajustări ale traseului pot avea consecințe semnificative asupra cantităților de ploaie înghețată, lapoviță sau zăpadă din fiecare regiune. „Chiar și schimbări minore pot duce la diferențe majore în impactul local”, avertizează Weather Prediction Center.

Furtuna debutează vineri în Câmpiile Centrale, unde aerul cald și umed intră în conflict direct cu aerul arctic. Temperaturile extrem de scăzute vor alimenta sistemul pe parcursul weekendului, extinzându-i aria de acțiune spre sud și nord-est. Sistemul va părăsi New England abia luni seara, după ce va aduce ninsori suplimentare, vânt puternic și noi perturbări ale transportului.

S-au emis deja 46 de alerte meteo

Autoritățile meteorologice au emis deja un număr record de alerte pe fondul apropierii furtunii de iarnă. În prezent, 46 de state americane se află sub avertizări, atenționări sau alerte meteo pentru ninsori abundente, polei periculos, viscol și temperaturi extreme.

Peste 160 de milioane de persoane sunt vizate de alerte de furtună de iarnă sau furtună de gheață, de la sudul Munților Stâncoși și Câmpiile Centrale până în Midwest, Coasta de Est și New England.

Meteorologii avertizează că situația rămâne extrem de dinamică, iar chiar și modificări minore ale traiectoriei furtunii pot duce la schimbări semnificative ale impactului local, motiv pentru care populația este îndemnată să urmărească în permanență actualizările oficiale.

Poleiul, cea mai mare amenințare

Ploaia înghețată și acumulările de gheață reprezintă cel mai grav pericol. Greutatea gheții poate doborî copaci și linii electrice, provocând pene de curent extinse și de lungă durată.

Cele mai expuse zone sunt nordul și estul Texasului, valea inferioară a fluviului Mississippi, valea Tennessee, nordul Georgiei și părți din Caroline și Virginia. Orașe precum Dallas–Fort Worth, Shreveport, Tupelo, Greenville și Charlotte se află în zone cu risc ridicat.

Chiar și cantități mai mici de gheață pot paraliza traficul în marile orașe. Marile companii aeriene americane – American, Delta, Southwest și United – au emis avertizări de călătorie și oferă opțiuni de reprogramare sau anulare a zborurilor.

Ninsori abundente din Câmpii până pe Coasta de Est

La nord de zona afectată de polei, ninsorile vor fi intense. Cantitățile estimate variază între 15 și 30 de centimetri în peste o duzină de state, de la Oklahoma și Kansas, până în Valea Ohio, Mid-Atlantic și nord-est.

Tulsa ar putea vedea un strat de zăpadă de 30 de centimetri pentru prima dată în aproape 15 ani, iar New York și Philadelphia ar putea avea prima furtună cu peste 15 centimetri de zăpadă din ultimii patru ani.

Statele se pregătesc pentru ce e mai rău

State precum Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Virginia au declarat stare de urgență. Autoritățile mobilizează resurse, tratează drumurile și avertizează populația să evite deplasările.

„Unele zone ar putea vedea fenomene de iarnă cum nu au mai văzut de ani de zile”, avertizează oficialii din Carolina de Nord. În Georgia, starea de urgență va fi valabilă șapte zile, iar 500 de membri ai Gărzii Naționale sunt în alertă.

Ger extrem și recorduri de temperatură

Invazia de aer arctic va aduce temperaturi cu peste 30 de grade sub media normală în Midwest și Câmpiile Centrale, extinzându-se apoi spre sud și est. Zeci de localități ar putea doborî recorduri zilnice de temperatură minimă și maximă.

În Chicago și Des Moines, școlile au fost închise din cauza valorilor extreme ale temperaturii resimțite, care pot coborî până la minus 35 de grade Celsius.

Meteorologul Ryan Maue avertizează că furtuna ar putea deveni „un eveniment potențial catastrofal, din Texas până în Caroline”. „Nu știu cum vor face față oamenii”, a spus acesta.