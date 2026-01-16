Vortexul polar suferă o perturbare majoră. Efecte ample în Europa, urmează inversiunea termică. Cât durează gerul cumplit pe continent

2 minute de citit Publicat la 17:06 16 Ian 2026 Modificat la 17:43 16 Ian 2026

Perturbarea Vortexului Polar aduce aer glacial peste America de Nord și Europa. Sursă foto: Profimedia Images

O nouă perturbare a vortexului polar a început iar un eveniment și mai puternic este prognozat pentru sfârșitul lunii ianuarie, anunță Severe Weather.

Cele mai recente date ale modelului de înaltă rezoluție dezvăluie o schimbare majoră a sistemelor de presiune.

Aceasta va determina cel mai rece aer al sezonului în Statele Unite și Canada, în timp ce un val de frig este prognozat și pentru Europa, cel puțin până la începutul lunii februarie.

Vortexul polar este cunoscut drept "păstrătorul frigului", blocându-l în regiunile polare atunci când este puternic.

Dar perturbarea acestui sistem deschide "porțile arctice" și trimite un flux de aer înghețat în America de Nord și Europa.

Consecința este o perioadă prelungită de iarnă grea în emisfera nordică.

Ce este Vortexul Polar

În termeni simpli, Vortexul Polar desemnează circulația aerului pe timp de iarnă peste emisferele nordice și sudice.

Poate fi imaginat ca un "zid rotativ" deasupra regiunilor polare, care se ridică de la suprafață în stratosferă, la peste 50 km înălțime, și captează aerul polar rece în interior.

Vortexul Polar este împărțit în două straturi, monitorizate în permanență de specialiști: stratosfera și troposfera.

Primul este un strat mai înalt, în timp ce al doilea se află la o altitudine mai mică.

Vortexul Polar se ridică prin ambele straturi, dar cu formă, intensitate și impact diferite.

Un vortex polar puternic poate bloca aerul mai rece în regiunile polare, împiedicând "evadarea" în celelalte regiuni.

Asta înseamnă de obicei condiții mai blânde pentru majoritatea teritoriilor Statelor Unite, Europei și altor zone la latitudini medii.

Însă când vortexul polar este perturbat sau se prăbușește, nu mai poate reține aerul rece, care se deplasează din ținuturile polare în Statele Unite și alte regiuni.

Un vortex polar slab sau perturbat este exact ceea ce așteaptă cei care iubesc vremea rece în Statele Unite, Canada și Europa.

Perturbarea vortexului provine, de obicei, de la creșterea presiunii și temperaturii în stratosferă. Este un fenomen pe care specialiștii îl numesc eveniment de încălzire stratosferică (SSW).

Meteorologii au realizat o simulare tridimensională a vortexului, în anticiparea evenimentului perturbator care urmează.

Deformarea structurii vortexului va permite aerului rece să iasă, pe măsură ce miezul se mișcă în afara regiunilor polare.

Ce se știe în prezent despre starea Vortexului Polar

Cele mai recente analize arată că Vortexul Polar are în prezent o formă alungită, cunoscută și sub numele de "vortex întins".

O astfel de alungire poate ajuta la producerea unui flux glacial în America de Nord.

În cazurile cu o zonă de înaltă presiune puternică în Pacificul de Nord, curentul-jet este curbat către Statele Unite, aducând o masă de aer rece.

Prognoza pentru următoarele zile relevă un coridor consistent al aerului rece în sudul Canadei, care se extinde în nordul, centrul și estul Statelor Unite, ajungând în sud-est și Florida.

În Europa, în această perioadă aerul rece revine la nivelurile de suprafață, sub efectul unei anomalii de înaltă presiune.

Aceasta înseamnă o inversiune termică foarte probabilă și o acumulare de aer rece de proveniență estică la suprafață.

Fluxul de aer rece durează până în februarie

Potrivit specialiștilor, acesta este doar începutul perturbării Vortexului Polar.

Un alt val de aer rece va sosi pe măsură ce vortexul devine mai instabil.

Prognoza anomaliei de temperatură pentru această perioadă arată o sursă de aer mai rece deasupra zonelor nordice.

Deoarece există o zonă de presiune joasă în Atlanticul de Nord, este probabil ca acest lucru să creeze o scurtă perioadă mai blândă deasupra zonelor vestice și sudice.

Pe continent, acoperirea cu precipitații va fi mare, cu ninsori care ajung în zonele sudice și în adâncimea teritoriilor sud-estice. În America de Nord, sunt așteptate ninsori puternice în jurul Marilor Lacuri.

Severe Weather notează că prognoza curentă arată că fluxul de aer rece dinspre nord-est va dura până în februarie, cel puțin.