Un satelit a surprins structuri eterice de gheață care se rotesc în timpul unui val de frig extrem alimentat de vortexul polar

Imagine din satelit cu gheața învolburată, care pare să curgă dinspre Chicago, în timpul unui val de frig din ianuarie 2025. Sursa foto: NASA/ Landsat 8

Această fotografie satelitară impresionantă arată panglici ondulate de gheață eterică, care se rotesc asemenea unor nori turbulenți pe suprafața lacului Michigan, lângă orașul Chicago acoperit de zăpadă. Potrivit experților, scena a avut loc în timpul unui val de frig extrem declanșat de modificări ale vortexului polar, transmite Live Science.

Regiunea metropolitană Chicago găzduiește aproximativ 9,5 milioane de oameni și se află aproape de extremitatea sudică a lacului Michigan — al treilea ca mărime dintre Marile Lacuri, care acoperă o suprafață de aproximativ 22.300 de mile pătrate (57.750 de kilometri pătrați), întinzându-se pe teritoriul statelor Illinois, Indiana, Wisconsin și Michigan.

Între 19 și 24 ianuarie 2025, „Orașul Vânturilor” și alte zone din estul Statelor Unite au fost lovite de un val de frig neobișnuit, declanșat parțial de o expansiune bruscă a vortexului polar — zona persistentă de aer rece și de joasă presiune care circulă la mare altitudine, în stratosferă, deasupra Arcticii. În această perioadă, temperaturile din Chicago au scăzut până la minus 33 de grade Fahrenheit (minus 36 de grade Celsius), potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA).

Ce sunt „panglicile” văzute din spațiu

Această scădere bruscă a temperaturii, combinată cu vânturi puternice care băteau dinspre larg, a determinat formarea gheții de-a lungul țărmului și împingerea ei spre exterior, creând aceste vârtejuri spectaculoase. Aceste panglici fluide seamănă mult cu norii atunci când sunt privite de sus, însă sunt alcătuite în întregime din gheață.

În total, aproximativ 20% din suprafața lacului Michigan era acoperită de gheață în momentul realizării fotografiei satelitare, un procent ușor peste media obișnuită pentru această perioadă a anului, conform Laboratorului de Cercetare a Mediului Marilor Lacuri al NOAA (GLERL).

Deși gheața pe lacuri este frecventă în luna ianuarie, extinderea maximă a gheții pe lacul Michigan nu se produce, în mod normal, decât în februarie sau martie. De asemenea, este mai obișnuit să se observe foi uniforme de gheață, nu tiparele fluide vizibile în această imagine.

În acest caz, gheața mai închisă la culoare și cu aspect vaporos din apropierea țărmului s-a acumulat probabil în structuri mai groase, aflate mai departe de coastă, cu margini neregulate, care par mai albe atunci când sunt privite de sus, a explicat Jia Wang, climatolog specializat în gheață la GLERL.

Fenomene bizare pe lacuri înghețate

Și celelalte Mari Lacuri au fost afectate de acest val de frig, inclusiv lacul Erie, unde până la 80% din suprafață a înghețat, potrivit GLERL. Gheața de pe lacul Erie a fost atât de groasă și s-a format atât de rapid, încât o navă cargo canadiană a rămas blocat timp de trei zile.

Nu este pentru prima dată când imaginile satelitare dezvăluie ceva neobișnuit despre lacul Michigan. În 2024, fotografii aeriene au ajutat cercetătorii să identifice peste 40 de cratere misterioase împrăștiate pe fundul lacului, care nu au, în prezent, o explicație definitivă.

Temperaturile scăzute și vânturile puternice din jurul orașului Chicago pot provoca și alte fenomene de iarnă neobișnuite, cum ar fi sculpturi bizare din nisip, asemănătoare pieselor de șah, de-a lungul plajelor lacului Michigan, cunoscute sub numele de „hoodoos”, care se formează atunci când bucăți înghețate de nisip sunt expuse rafalelor puternice de vânt.