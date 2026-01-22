Europa de Est, lovită de un val de ger „excepțional”. Paradoxul climei: Arctica se încălzește, continentul îngheață

Europa de Est, lovită de un val de frig „excepțional”. Foto: Getty Images

Apa caldă din Arctica și continentul rece combină efectele pentru a întinde vortexul polar, ceea ce va aduce Statelor Unite o iarnă extrem de rece în această săptămână. Meteorologii avertizează că multe zone vor avea temperaturi sub zero grade, ninsori abundente și gheață care poate doborî linii electrice. Ger va fi și în Europa de Est, atenționează specialiștii.

Partea de est a SUA este amenințată de o furtună de iarnă care ar putea provoca daune comparabile cu un uragan major, iar fenomenul își are originea, parțial, în încălzirea Arcticii cauzată de schimbările climatice. Frigul va persista probabil până la începutul lunii februarie, iar zăpada și gheața acumulate vor dura mult până să se topească.

Furtuna, care va începe vineri, va afecta regiuni întinse, de la New Mexico până în New England și Sudul Statelor Unite. Aproximativ 230 de milioane de oameni se vor confrunta cu temperaturi de -7 grade Celsius sau mai scăzute, iar 150 de milioane ar putea fi afectați de zăpadă și gheață, mulți americani întâmpinând ambele fenomene, potrivit Serviciului Național de Meteorologie, scrie Euronews.

„Cred că oamenii subestimează cât de grav va fi”, a declarat Ryan Maue, fost cercetător șef la National Oceanic and Atmospheric Administration, acum meteorolog privat.

Ce provoacă valul de frig

Vortexul polar, o masă de aer extrem de rece care rămâne de obicei blocată în nordul Canadei și Alaska, este întins de un val în atmosfera superioară care se întinde dintr-o Arctică relativ lipsită de gheață până în Siberia acoperită de zăpadă. Pe măsură ce aerul rece traversează SUA, se va întâlni cu umiditatea adusă de apele Californiei și Golfului Mexic, creând gheață și zăpadă în cantități mari în multe zone.

Originea fenomenului se află în Arctica, unde temperaturile mai ridicate dau energie vortexului polar și împing aerul rece spre sud.

„Atmosfera este perfect aliniată: Arctica este caldă, continentul este rece. Și nu este doar în America de Nord, terenul Europei de Est până în Siberia este, de asemenea, excepțional de rece. Întreaga emisferă a intrat într-un episod de frig extrem”, a spus Maue.

Scăderea gheții marine agravează iernile extreme

Încă din octombrie 2025, schimbările din Arctica și nivelul scăzut al gheții marine pregăteau terenul pentru un vortex polar întins, care aduce ierni severe în SUA, a explicat Judah Cohen, expert în vreme de iarnă și cercetător la MIT.

Ninsorile abundente din Siberia au contribuit la deformarea tiparului circular obișnuit al vortexului. „Aceste condiții au crescut șansele ca vortexul polar să se întindă”, a spus Cohen.

Potrivit unui studiu din iulie 2025, evenimentele cu vortex polar întins sunt asociate cu perioade de iarnă severă în centrul și estul SUA. Scăderea dramatică a gheții marine din mările Barents și Kara ajută la formarea unor valuri atmosferice care duc la rafale reci în SUA. Gheața marină arctică scade mai rapid aici decât în alte regiuni, arată studiile.

La momentul actual, gheața marină arctică se află la un nivel record pentru această perioadă a anului, conform National Snow and Ice Data Center.

Unde va lovi furtuna de iarnă

Centrul vortexului polar întins va fi deasupra orașului Duluth, Minnesota, până vineri dimineață, aducând „un frig brutal de durată”, a spus Maue. Temperaturile din nord și centrul SUA vor coborî până la -32…-34 grade Celsius, iar media minimelor pentru cele 48 de state continentale va fi de aproximativ -12…-11 grade Celsius sâmbătă, duminică și luni.

Două dintre Marile Lacuri - Erie și Ontario - ar putea îngheța complet, ceea ce ar reduce parțial efectul zăpezii provenite de pe lacuri.

Meteorologul Zack Taylor de la National Weather Prediction Center a spus că majoritatea zonelor estice de la Munții Stâncoși încoace vor fi afectate de frig, zăpadă sau gheață. Ploaia înghețată periculoasă se va întinde de la câmpiile sudice până în zonele centrale și Carolina de Nord și de Sud.

„Ne așteptăm la acumulări de gheață care pot provoca pene de curent și daune semnificative la copaci”, a spus Taylor. „Iar dacă nu vine gheața, se pot aștepta ninsori masive în Ozarks, Tennessee, valea Ohio, Munții Apalași centrali și nord-est”.

Maue a adăugat că în zona Mid-Atlantic, în apropiere de Washington D.C., este posibil ca „în următoarele 14 zile să apară două furtuni de zăpadă una peste alta”.