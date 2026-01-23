Vortexul polar e pe punctul de a se rupe. Gerul arctic ar putea coborî spre Europa și aduce vreme extremă în februarie

Vortexul polar e pe punctul de a se rupe. Gerul arctic ar putea coborî spre Europa. Foto: severe-weather.eu

Meteorologii avertizează asupra unei schimbări majore în circulația atmosferică de deasupra Arcticii, care va avea efecte directe și asupra Europei în februarie. Modelele meteo indică apariția unui eveniment de încălzire bruscă a stratosferei, fenomen care ar putea duce la slăbirea sau chiar colapsul vortexului polar, transmite severe-weather.eu.

Potrivit prognozelor de înaltă rezoluție, acest proces ar favoriza eliberarea aerului arctic spre latitudini mai joase, nu doar în America de Nord, ci și în Europa, unde există potențial pentru episoade de frig accentuat în a doua parte a iernii.

Ce este vortexul polar

Vortexul polar este un sistem vast de circulație a aerului rece care se formează deasupra regiunilor polare în timpul iernii. În mod normal, acesta acționează ca o „barieră” care menține aerul extrem de rece blocat în apropierea Polului Nord.

Atunci când vortexul este puternic și stabil, iernile din Europa și America de Nord tind să fie mai blânde. Însă atunci când este perturbat sau slăbit, aerul arctic poate coborî spre sud, provocând episoade de iarnă severă în regiunile temperate.

Semne clare de perturbare în atmosferă. Europa, afectată

Analizele recente ale stratosferei arată că vortexul polar este deja deformat și întins, sub presiunea unor zone de aer mai cald și de presiune ridicată apărute la altitudini mari. Aceste modificări indică o circulație instabilă, care permite scurgerea aerului rece spre sud.

Prognozele arată că, în perioada următoare, vortexul ar putea suferi o slăbire accentuată, cu efecte resimțite inclusiv la nivelul solului. În acest context, specialiștii monitorizează cu atenție evoluția unui posibil eveniment major de încălzire stratosferică la începutul lunii februarie.

Deși primele efecte ale perturbării vortexului polar se resimt mai clar în America de Nord, prognozele indică faptul că și Europa ar putea fi afectată, pe măsură ce circulația atmosferică se reorganizează.

În prima fază, începutul lunii februarie ar putea aduce temperaturi mai apropiate de normal sau chiar ușor peste medie în unele regiuni ale continentului. Însă, pe măsură ce efectele încălzirii stratosferice se propagă spre nivelurile inferioare ale atmosferei, există semnale că aerul rece ar putea reveni dinspre nord, în a doua parte a lunii.

Modelele de ansamblu arată apariția unui flux nordic, favorizat de zone de presiune ridicată în regiunile polare și de presiune scăzută spre sud, un tipar asociat adesea cu episoade de frig în Europa.

De ce este important acest scenariu

Evenimentele de încălzire bruscă a stratosferei sunt cunoscute pentru faptul că pot preceda unele dintre cele mai reci perioade ale iernii. Datele actuale arată o încălzire semnificativă în stratosferă, cu temperaturi mult peste valorile normale pentru această perioadă, un semnal puternic de destabilizare a vortexului polar.

Specialiștii subliniază că efectele la sol nu apar imediat și pot exista întârzieri de câteva săptămâni între colapsul vortexului și instalarea vremii reci. Totuși, tiparul prognozat pentru februarie este unul bine cunoscut, observat și în alte ierni marcate de astfel de evenimente.

Deși prognozele pe termen lung implică un grad de incertitudine, meteorologii spun că actualele evoluții nu sunt întâmplătoare, ci se înscriu într-un scenariu tipic pentru un episod de încălzire stratosferică urmat de slăbirea vortexului polar.

Astfl, Europa ar putea intra, spre mijlocul lunii februarie, într-o nouă fază de vreme rece, odată cu coborârea aerului polar dinspre nord.