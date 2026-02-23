Unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare a fost găsit într-o fostă republică sovietică. Țara poate deveni lider mondial

Geologii din Kazahstan au descoperit în regiunea Karagandy un zăcământ uriaș de pământuri rare, care ar putea transforma țara într-un lider mondial în domeniu. Cercetătorii estimează că acesta conține aproape un milion de tone de oxizi de pământuri rare, inclusiv ceriu, lantan, neodim și itriu.

În aprilie 2025, cu o zi înaintea unui summit ce aducea împreună lideri europeni și din Asia Centrală la Samarkand, autoritățile de la Astana au prezentat rezultatele explorărilor din regiunea Karagandy, notează Daily Galaxy.

Dacă rezultatele sunt confirmate prin foraje și studii de fezabilitate, Kazahstanul ar deveni una dintre puținele țări cu rezerve importante de pământuri rare.

Potrivit cercetătorilor, în anul 2022 a început procesul de explorare, iar rezultatele au fost transmise agențiilor guvernamentale în octombrie 2024.

Ulterior, în luna aprilie a anului trecut, Ministerul Industriei și Construcțiilor din Kazahstan anunțase că patru zone din regiune conțin rezerve estimate la 935.400 de tone metrice de oxizi de pământuri rare, printre care ceriu, lantan, neodim și itriu.

Descoperirea de la Karagandy va necesita mult mai mult capital decât simpla explorare

Potrivit Euronews, modelările geologice arată că zăcământul ar putea ajunge la 20 de milioane de tone la adâncimi de până la 300 de metri, cu concentrații medii de 700 de grame pe tonă.

Dacă cifra mai mare se menține în urma investigațiilor ulterioare, Kazahstanul s-ar clasa pe locul al treilea, după China și Brazilia, în ceea ce privește rezervele totale de pământuri rare, pe baza estimărilor globale actuale.

Cele mai recente rezumate privind materiile prime minerale ale Serviciului Geologic al Statelor Unite, publicate la începutul anului 2023, au estimat rezervele Chinei la 44 de milioane de tone și cele ale Braziliei la 21 de milioane de tone, nicio altă țară depășind 7 milioane de tone.

Georgiy Freiman, președintele comitetului executiv al Asociației Profesionale a Experților Independenți în Minerit, a vorbit, în cadrul forumului MINEX Kazahstan 2025, despre termenul de rezerve.

Potrivit acestuia, „pentru a putea vorbi despre un zăcământ, trebuie mai întâi să studiezi în detaliu toate elementele din zona cu mineralizare”, a spus Freiman.

„Trebuie să studiezi hidrogeologia, geomecanica, precum și să evaluezi fezabilitatea extracției și forma în care pot fi extrase.

Trebuie să efectuezi o evaluare economică, ținând cont de situația pieței și de nevoile industriilor relevante. Numai după ce toți acești factori sunt analizați și se dezvoltă un model economic, se poate numi cu adevărat zăcământ. Fără asta, rămâne o simplă speculație”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, Arthur Poliakov, președintele executiv al Forumului MINEX, susține că descoperirea de la Karagandy va necesita mult mai mult capital decât simpla explorare.

Acesta a estimat că dezvoltarea ar putea dura 10 până la 12 ani, susținând cu sunt necesare investiții începând de la 10 milioane de dolari, fiind incluse infrastructura din aval, cum ar fi instalațiile de separare și uzinele de procesare.