Peste 500 de miliarde de euro sunt necesare pentru reconstrucția Ucrainei după invazia rusă

2 minute de citit Publicat la 18:11 23 Feb 2026 Modificat la 18:11 23 Feb 2026

Pagubele și necesitățile se concentrează în regiunile din apropierea liniei frontului și în marile zone urbane ucrainene. FOTO: Hepta

Costurile reconstrucției post-război a Ucrainei sunt estimate la peste 500 miliarde de euro în următorul deceniu, conform unui raport comun al autorităților ucrainene, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU, potrivit Agerpres care citează AFP.

“Costurile de reconstrucție continuă să crească și sunt estimate acum la 587,7 miliarde de dolari într-un orizont de zece ani, echivalentul de trei ori a PIB-ului Ucrainei în 2025”, potrivit raportului menționat.

Acest document, care cuantifică anual pagubele provocate Ucrainei de la începutul invaziei ruse în 2022, este elaborat în comun de Banca Mondială, guvernul ucrainean, Comisia Europeană și ONU.

Cele mai afectate sunt sectoarele locuințelor, transporturilor și energiei, conform raportului, care acoperă cele 46 de luni dintre începutul invaziei ruse în februarie 2022 și decembrie 2025.

Pagubele și necesitățile se concentrează în regiunile din apropierea liniei frontului și în marile zone urbane ucrainene, precizează raportul.

Cele mai semnificative nevoi pe termen lung vor fi concentrate în sectorul transporturilor (96 de miliarde de dolari sau 82 de miliarde de euro), sectorul energetic (77 de miliarde de euro), locuințelor (77 de miliarde de euro), comerțului și industriei (54 de miliarde de euro) și agriculturii (47 de miliarde de euro).

Regiunile Donețk (est) și Harkov (nord-est), unde se concentrează luptele în prezent, vor necesita eforturi semnificative de reconstrucție.

Reconstrucția kievului este estimată la peste 15 miliarde de dolari

Pentru capitala Kiev - cu 3 milioane de locuitori și o suprafață puțin mai mică decât cea a Berlinului - reconstrucția este estimată la peste 15 miliarde de dolari, orașul fiind vizat frecvent de atacuri cu drone și rachete rusești.

Consecințele umane, socioeconomice și de mediu ale invaziei ruse se vor resimți 'timp de generații', subliniază raportul.

Aliații occidentali ai Ucrainei au deblocat peste 400 de miliarde de dolari pentru ajutoare financiare, militare și umanitare de la începutul invaziei ruse, potrivit Institutului german Kiel.

Deocamdată, Ucraina utilizează cea mai mare parte a acestor fonduri în efortul său de război și pentru menținerea economiei sale pe linia de plutire.

Uniunea Europeană a aprobat în decembrie un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, pentru perioada 2026-2027, cea mai mare parte fiind destinată apărării sale, dar Ungaria, al cărei premier Viktor Orban este apropiat de Kremlin, a amenințat cu blocarea sa.

Amintim că președintele Nicușor Dan, a afirmat în ianuarie că „România se va implica în procesul de reconstrucție al Ucrainei”. El a subliniat și faptul că „pacea în Ucraina reprezintă un test în care nu ne permitem să eșuăm”, la o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, după întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.