Nicușor Dan: Pacea în Ucraina este un test în care nu ne permitem să eșuăm. România se va implica în procesul de reconstrucție

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat joi că „România se va implica în procesul de reconstrucție al Ucrainei”. El a subliniat și faptul că „pacea în Ucraina reprezintă un test în care nu ne permitem să eșuăm”, la o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, după întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.

„Pacea în Ucraina reprezintă, prin urmare, un test esențial pe care sper să avem înțelepciunea și curajul de a-l trece cu bine. Nu ne putem permite să eșuăm.

Va trebui ca Federația Rusă să renunțe la abordarea sa contraproductivă și să nu mai submineze eforturile actuale de pace. Din păcate, Rusia nu dă semne că ar fi interesată în mod veritabil de negocieri, context în care doar creșterea presiunilor asupra acesteia, inclusiv prin sancțiuni, o poate aduce la masa discuțiilor”, a spus Nicușor Dan.

El a subliniat că „România se va implica în procesul de reconstrucție al Ucrainei”.

„România se va implica în procesul de reconstrucție a Ucrainei, direct, dar și prin încurajarea procesului profund de modernizare presupus de integrarea în Uniunea Europeană. Solidaritatea noastră cu poporul ucrainean va continua și în 2026, pe toate dimensiunile deja cunoscute: umanitară, politică, economică și securitară”, a subliniat șeful statului

Președintele SUA, Donald Trump, l-a acuzat recent pe Volodimir Zelenski că împiedică încetarea războiului din Ucraina.

„Cred că el (N.r. - Vladimir Putin) este pregătit să încheie o înțelegere. Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să încheie o înțelegere”, spus Trump. Întrebat de ce crede că Zelenski întârzie procesul de negocieri, șeful Casei Albe a răspuns: „Cred doar că are dificultăți în a-și atinge scopul”.