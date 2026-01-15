Trump îl acuză pe Zelenski că împiedică încetarea războiului: „Cred că Putin e pregătit. Ucraina e mai puțin pregătită”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, îl acuză pe Volodimir Zelenski că împiedică încetarea războiului din Ucraina. „Cred că el (N.r. - Vladimir Putin) este pregătit să încheie o înțelegere. Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să încheie o înțelegere”, spus Trump într-un interviu acordat Reuters. Întrebat de ce crede că Zelenski întârzie procesul de negocieri, șeful Casei Albe a răspuns: „Cred doar că are dificultăți în a-și atinge scopul”, scrie The Moscow Times.

Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani. Zelenski, însă, a fost mai reticent, susține Trump.

„Cred că este pregătit să încheie un acord”, a spus Trump despre preşedintele rus. „Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”.

Trump a permis o întâlnire cu președintele ucrainean la Forumul Economic de la Davos, săptămâna viitoare. Cu toate acestea, a precizat că nu există planuri concrete. Trump a mai spus că nu știa de o posibilă călătorie la Moscova în ianuarie a ginerelui său, Jared Kushner, și a trimisului special Steve Witkoff.

Înainte de aceasta, surse Bloomberg au relatat că îi vor prezenta lui Putin cea mai recentă versiune a planului de pace, care, cu excepția câtorva puncte, fusese convenit cu Zelenski. Una dintre sursele agenției a menționat că data vizitei reprezentanților americani în capitala Rusiei nu a fost încă stabilită, deoarece nu este clar „cât de interesat este Putin” de noi negocieri.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump a acuzat în repetate rânduri atât Ucraina, cât și Rusia că tergiversează negocierile și că sunt reticente în a încheia un acord de pace. Cu toate acestea, încă din 12 ianuarie, el a declarat progrese către o soluționare a problemei. Procesul s-a intensificat în noiembrie, când SUA au elaborat și au prezentat un proiect de plan de pace. Acesta a fost apoi rafinat prin negocieri cu Ucraina și UE.

Zelenski s-a întâlnit cu Trump la sfârșitul lunii decembrie. Liderul ucrainean a declarat că planul de pace este finalizat în proporție de 90%. Cu toate acestea, el a spus că problema teritorială rămâne cea mai dificilă: Moscova cere Kievului să predea complet Donbasul, ceea ce este inacceptabil pentru partea ucraineană.

O posibilă soluție propusă de Washington este crearea unei zone demilitarizate în Donbas.

„Totuși, pentru ca acest lucru să se întâmple, Ucraina trebuie să declare un armistițiu de cel puțin 60 de zile și să organizeze un referendum pe această temă”, a subliniat Zelenski.

Moscova a recunoscut că planul administrației Trump ar putea sta la baza unui viitor acord. Cu toate acestea, a menționat că planul, care includea un armistițiu și un referendum, era o încercare de a prelungi conflictul.