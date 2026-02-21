Iranul desemnează forțele navale și aeriene ale statelor UE drept organizații teroriste

1 minut de citit Publicat la 23:19 21 Feb 2026 Modificat la 23:19 21 Feb 2026

Iranul a declarat "organizații teroriste" forțele navale și aeriene ale Uniunii Europene. Sursă foto: Getty Images

Ministerul de Externe de la Teheran a anunțat sâmbătă că Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste, scrie Agerpres, care citează agenția chineză Xinhua.

Decizia Teheranului vine după ce, joi, Uniunea a luat decizia de a adăuga Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste, adaugă sursa citată.

Ministerul iranian de Externe a calificat măsura UE ca fiind "în contradicție cu principiile fundamentale și regulile Cartei Națiunilor Unite și cu dreptul internațional".

Instituția iraniană a invocat o lege din 2019 a regimului islamic, ce stipulează că "toate țările care, în orice mod, respectă sau sprijină decizia SUA de a declara IRGC organizație teroristă vor fi supuse unor acțiuni reciproc".

Decizia UE, precedată de un acord la nivel de miniștri de Externe între statele membre

Consiliul UE a adăugat joi IRGC pe lista organizațiilor teroriste după un acord politic încheiat luna trecută de miniștrii de Externe ai statele membre.

Această decizie determină măsuri restrictive în cadrul regimului de sancțiuni antiterorism al UE, inclusiv înghețarea fondurilor și a altor active financiare sau resurse economice ale IRGC în statele blocului comunitar.

Măsura Bruxellesului vine pe fondul tensiunilor sporite din regiunea Asiei de Vest din ultimele zile, Statele Unite sporindu-și prezența militară și amenințând în mod repetat cu posibile lovituri militare împotriva Iranului.