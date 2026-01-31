Iranul amenință statele UE, după ce Bruxellesul a decis să pună Gărzile Revoluționare pe lista cu organizații teroriste: "Vor regreta"

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi amenință statele UE, după ce blocul comunitar a decis includerea Gărzilor Revoluționare pe lista cu organizații teroriste. Foto: Getty Images

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a spus că ţara sa ar putea include armatele ţărilor Uniunii Europene pe lista grupărilor teroriste, scrie Agerpres, care citează EFE.

Reacția vine după ce blocul comunitar a decis, joi, să treacă pe lista UE cu organizaţii teroriste Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice in Iran (IRGC).

IRGC este însărcinat să apere Revoluția Islamică, membrii săi fiind mai bine înarmați și antrenați decât armata regulată a regimului de la Teheran.

"Am putea include armatele europene pe lista grupărilor teroriste cu ajutorul parlamentului", a precizat Araghchi într-un interviu pentru CNN Turk, difuzat sâmbătă.

Şeful diplomaţiei iraniene a mai spus că cele 27 de state membre ale UE "vor regreta" decizia luată împotriva IRGC și că acțiunile statelor europene nu reduc tensiunile regionale, ci "alimentează focul".

Ministrul iranian susține că membrii IRGC ar fi jucat "un rol fundamental în lupta împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (ISIS) şi că, în lipsa lor, "europenii s-ar confrunta astăzi cu ISIS la Paris sau în alt oraş european".

Și armata iraniană a reacționat la decizia de joi, de la Bruxelles.

"Consecinţele periculoase ale acestei decizii ostile şi provocatoare vor cădea direct asupra factorilor de decizie europeni", a avertizat Statul Major General al armatei iraniene.

Miniştrii de externe ai UE au ajuns joi la un acord politic privind includerea Gardienilor Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste a blocului comunitar.

"Miniştrii (...) tocmai au făcut un pas decisiv prin desemnarea Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie teroristă", a punctat Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene.

Desemnarea Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie teroristă de către ţările europene a venit după reprimarea recentelor proteste antiguvernamentale din Iran, în care, conform bilanțului oficial, au murit 3.117 persoane.

Însă H.R.A.N.A,, organizația pentru drepturile omului cu sediul în SUA, a avansat un bilanț de 6.563 de morţi, inclusiv 124 de copii.

H.R.A.N.A estimează, de asemenea, numărul răniţilor la 11.020, iar numărul celor arestaţi la 49.070.