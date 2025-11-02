Donald Trump: Xi Jinping „înțelege consecințele” unei invazii în Taiwan

Beijingul revendică suveranitatea asupra insulei, în timp ce Washingtonul rămâne cel mai puternic susţinător al Taiwanului. Foto: Getty Images

Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege „consecinţele” unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China. Președintele american a refuzat însă să specifice dacă Statele Unite vor apăra insula în cazul unui atac, relatează Agerpres.

„Veţi şti dacă se va întâmpla, iar el înţelege răspunsul la această întrebare”, a răspuns preşedintele american, întrebat dacă SUA vor interveni în cazul unui potenţial atac militar al Beijingului împotriva Taiwanului, potrivit unui fragment dintr-un interviu acordat de Donald Trump postului de televiziune CBS, transmite AFP.

Președintele american a adăugat că liderul chinez înţelege „consecinţele” unei astfel de intervenţii.



Beijingul revendică suveranitatea asupra insulei, în timp ce Washingtonul rămâne cel mai puternic susţinător al Taiwanului.



Totuşi, Donald Trump afirmase cu câteva zile mai devreme că, în timpul întâlnirii sale cu Xi Jinping, joi, la Busan (Coreea de Sud), Taiwanul „nu a fost niciodată menţionat”.

„Acest subiect nu a fost discutat”, a adăugat preşedintele american.



În acest interviu realizat vineri şi difuzat duminică în cadrul emisiunii 60 Minutes de pe CBS, Trump a adăugat că nu poate „dezvălui secretele sale”, specificând că „cealaltă parte este la curent”.



Preşedintele american a declarat, de asemenea, că Xi Jinping şi anturajul său au „declarat deschis” că „nu vor face niciodată nimic atât timp cât Trump este preşedinte, deoarece cunosc consecinţele”.



Autonomia Taiwanului continuă să alimenteze tensiunile dintre China şi SUA, pe care preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping au părut să le evite în timpul întâlnirii de la Busan, concentrându-se, în schimb, pe detensionarea războiului comercial dintre Washington şi Beijing.