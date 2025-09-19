Trump schimbă abordarea SUA față de Taiwan și blochează un ajutor militar important, pentru a nu supăra China la negocierile comerciale

Foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, a refuzat să aprobe un ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, în paralel cu negocierile comerciale cu China, a relatat, joi, cotidianul american Washington Post, citat de Agerpres.

Această decizie ar marca o schimbare semnificativă în politica SUA faţă de Taiwan, dar nu este încă definitivă, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Washington Post.

Statele Unite au încetat să mai recunoască diplomatic Taiwanul, în favoarea Chinei, în 1970, dar sunt principalul furnizor de armament al țării guvernate democratic. La rândul său, China consideră Taiwanul una dintre provinciile sale şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra acesteia.

Trump urmează să discute, vineri, cu Xi Jinping, pentru a doua lor conversaţie telefonică de la revenirea republicanului la Casa Albă. Cele doua părţi încearcă să ajungă la un compromis privind taxele vamale şi un acord privind reţeaua socială TikTok.

În timpul administraţiei Joe Biden, predecesorul lui Trump, guvernul american a aprobat un ajutor militar în valoare de peste două miliarde de dolari pentru Taiwan.

Dar Trump „nu susţine trimiterea de arme fără compensaţii financiare, o preferinţă exprimată şi în cazul Ucrainei”, scrie Washington Post. Oficiali în domeniul apărării americani şi taiwanezi s-au întâlnit în august la Anchorage, în Alaska.

Potrivit WaPo, ei au discutat despre un acord privind armele „care ar putea totaliza câteva miliarde de dolari”, inclusiv drone, rachete şi senzori pentru monitorizarea coastei insulei.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie, Taiwanul şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu relaţia sa cu Statele Unite şi cu determinarea guvernului american de a apăra insula în cazul unei invazii chinezești.

În timpul unei vizite în Taiwan la sfârşitul lunii august, preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate a Senatului SUA a declarat că este hotărât ca Statele Unite şi Taiwanul să rămână „cei mai buni prieteni”.

Confruntat cu o presiune militară crescândă din partea Chinei în ultimii ani, Taiwanul şi-a mărit cheltuielile pentru apărare, iar Statele Unite fac presiuni asupra guvernului insulei să îşi intensifice eforturile în acest sens. Ministerul apărării din Taiwan intenţionează să ceară un buget excepţional de până la 28 de miliarde de euro, o sumă record.