China face o solicitare imposibilă Statelor Unite în legătură cu Taiwanul. Cerința nu i-a fost însă transmisă direct lui Trump

Ministrul chinez al Apărării, Dong Jun. Foto: Hepta

China a cerut vineri Statelor Unite să adopte o poziţie clară împotriva "independenţei Taiwanului" şi a afirmat că "reunificarea" celor două maluri ale strâmtorii este o "tendinţă istorică ireversibilă". Ministrul chinez al Apărării, Dong Jun, a făcut aceste declaraţii în timpul unei întâlniri cu omologul său american, Pete Hegseth, în cadrul reuniunii miniştrilor apărării din ASEAN de la Kuala Lumpur, la o zi după summitul dintre preşedinţii Xi Jinping şi Donald Trump din Busan (Coreea de Sud), în care, potrivit preşedintelui american, nu a fost abordată problema Taiwanului, informează EFE, potrivit Agerpres.



Dong Jun a subliniat, potrivit unui comunicat al ministerului său, că Beijingul "rămâne angajat în dezvoltarea paşnică", dar "îşi va apăra ferm interesele de securitate naţională" şi are "capacitate şi încredere deplină de a răspunde cu calm oricărei provocări sau act de interferenţă".



O opoziţie explicită faţă de independenţa Taiwanului ar constitui o schimbare în politica oficială a Washingtonului, care în perioada administraţiei anterioare a preşedintelui Joe Biden (2021-2025) s-a limitat la a declara că "nu sprijină" secesiunea.



De mai bine de şapte decenii, SUA se află în mijlocul disputelor dintre China şi Taiwan. Washingtonul este principalul furnizor de arme pentru Taipei şi, deşi nu întreţine legături diplomatice cu insula, ar putea să o apere în cazul unui conflict cu Beijingul.



În timpul întâlnirii cu Hegseth, Dong şi-a exprimat, de asemenea, speranţa că SUA vor "traduce în acţiune declaraţiile sale de a nu limita China sau de a căuta conflicte", cu scopul de a "injecta energie pozitivă în pacea şi securitatea regională şi globală".



Declaraţiile ministrului chinez au fost făcute în aceeaşi zi în care preşedintele taiwanez, William Lai a îndemnat la "respingerea anexării, agresiunii, unificării forţate şi a formulei o ţară, două sisteme" propusă de Beijing.



Taiwanul nu vrea "o ţară, două sisteme" aşa cum doreşte China şi trebuie să îşi susţină libertatea şi democraţia şi să fie hotărâtă să se apere, a declarat preşedintele Lai Ching Te (William Lai), potrivit Reuters.



Lai, pe care China îl consideră un "separatist", le-a spus soldaţilor aflaţi într-o bază militară din Hukou, în nordul Taiwanului, că numai forţa poate aduce adevărata pace.



"Acceptarea pretenţiilor agresorului şi abandonarea suveranităţii cu siguranţă nu pot obţine pacea. Prin urmare, trebuie să menţinem statu-quo-ul cu demnitate şi hotărâre, opunându-ne ferm anexării, agresiunii şi avansării forţate a unificării", a spus el.



"Poporul taiwanez care îşi protejează suveranitatea şi îşi păstrează modul de viaţă democratic şi liber nu trebuie privit ca o provocare. A investi în apărarea naţională înseamnă a investi în pace", a subliniat preşedintele taiwanez.



Lai s-a angajat să majoreze cheltuielile militare la 5% din PIB până în 2030, întărind apărarea insulei în faţa unei ameninţări tot mai mari din partea Chinei.



El a fost prezent la Hukou pentru o ceremonie de punere în funcţiune a primului batalion de tancuri M1A2T Abrams din Taiwan, fabricat de General Dynamics Land Systems, o unitate a companiei americane General Dynamics.



Taiwanul a primit până acum 80 din cele 108 tancuri M1A2T pe care le-a comandat din SUA, cel mai important susţinător internaţional şi furnizor de arme al insulei, în pofida lipsei de legături diplomatice formale.



China consideră insula o "parte inalienabilă" a teritoriului său şi în ultimii ani şi-a dublat campania de presiune împotriva acesteia pentru a realiza "reunificarea naţională", cheia obiectivului pe termen lung al preşedintelui Chinei, Xi Jinping, de a obţine "întinerirea" naţiunii chineze.



În ultimele săptămâni, presa de stat chineză şi-a intensificat campania în favoarea "reunificării paşnice", subliniind beneficii aplicării în Taiwan a modelului "o ţară, două sisteme", în vigoare în regiunile semi-autonome Hong Kong şi Macao.