Rusia ajută China să se pregătească pentru un război cu Taiwanul. Documente scurse în spațiul public arată culisele unui plan strategic

Rusia ajută China să se pregătească pentru un război cu Taiwanul. FOTO: Getty Images

Moscova ar fi fost de acord să antreneze și să echipeze un batalion aeropurtat chinez pentru o posibilă invazie a Taiwanului, potrivit unei analize publicate pe 26 septembrie, bazată pe documente scurse în spațiul public de gruparea de hackeri Black Moon, scrie Kyiv Independent.

„Pe baza documentelor obținute de hackeri din grupul Black Moon, experții de la Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI) au realizat o analiză factuală și o prognoză privind pericolul reprezentat de proiectul ruso-chinez, care vizează pregătirea unui asalt aeropurtat al armatei chineze asupra Taiwanului în 2027”, a transmis grupul într-o postare pe X.

China nu dispune încă de capabilitățile necesare de mobilitate aeriană pentru a desfășura o invazie a Taiwanului, a raportat think-tank-ul britanic RUSI, adăugând că Rusia a fost de acord, în 2023, să furnizeze armatei chineze armele necesare pentru echiparea unui batalion aeropurtat. Moscova a acceptat, de asemenea, să ofere Beijingului tehnologie care îi va permite să își crească producția de echipamente conexe.

Potrivit contractelor presupus scurse, Rusia va livra Chinei 37 de vehicule ușoare de asalt amfibii echipate cu tunuri automate, 11 tunuri autopropulsate amfibii antitanc, 11 transportoare blindate aeropurtate și un număr nespecificat de vehicule de comandă și observație.

Deși armata chineză este considerată în general superioară celei ruse, Kremlinul deține experiență în luptele aeropurtate, experiență care Beijingului îi lipsește, notează The Washington Post.

Pe fondul izolării tot mai mari din partea Occidentului după invazia pe scară largă a Ucrainei, Rusia s-a orientat către China pentru schimburi comerciale. Cooperarea militară dintre cele două țări a crescut, de asemenea. „Cooperarea militară dintre China și Rusia merge mult dincolo de ceea ce a fost recunoscut public”, a declarat un oficial de securitate taiwanez, sub protecția anonimatului, pentru The Washington Post, comentând pe marginea documentelor scurse.

La începutul lunii septembrie, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au alăturat președintelui chinez Xi Jinping la o paradă militară de amploare la Beijing, organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la capitularea Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

China susține oficial că este neutră în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar a sprijinit indirect Moscova prin continuarea schimburilor comerciale și prin furnizarea de bunuri cu dublă utilizare.