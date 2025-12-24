Netanyahu anunță că va cheltui peste 100 de miliarde de dolari pentru a „dezvolta o industrie independentă de armament”

Foto: Getty Images

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, miercuri, că Israelul va cheltui 110 miliarde de dolari pentru a-și dezvolta o industrie independentă a armamentului, capabilă să producă propriile arme și să micșoreze cantitatea de importuri din alte țări, relatează Reuters, citat de Agerpres.

„Vom continua să cumpărăm cea mai mare parte din resurse, în timp ce ne înarmăm independent noi înşine”, a declarat Netanyahu la o ceremonie pentru noii piloţi ai forţelor aeriene.

„Nu ştiu dacă ţara poate fi complet independentă, dar vom face eforturi să ne asigurăm că armele sunt produse cât de mult posibil în Israel.

Scopul nostru este să construim o industrie independentă de armament pentru statul Israel şi să reducem dependenţa de oricare altă parte, inclusiv aliaţi”, a mai spus şeful guvernului israelian.

Israelul primește o cantitate uriașă de armament de la principalul său aliat, Statele Unite ale Americii. De-a lungul deceniilor și mai multor administrații, fie ele republicane sau democrate, Israelul a primit un număr mare de arme. Chiar și așa țara produce o gamă largă de arme defensive și ofensive.