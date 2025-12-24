Italia vrea să recupereze de la Canada diamantul „Florentin”. Istoria fascinantă a uneia dintre cele mai mari pietre prețioase din lume

Diamantul Florentin, unul dintre cele mai mari diamante din lume, cu 137,27 carate și 127 fațete, care a ajuns la Florența la începutul secolului al XVII-lea ca piatră brută și a fost achiziționat de Ferdinando I de Medici în 1601, se află acum în Canada şi este revendicat de oraşul italian Florenţa care îi revendică proprietatea.

Dispărut după al Doilea Război Mondial, se numără acum printre comorile dinastiei Habsburg-Lorena. Cu toate acestea, conform documentelor, se număra printre bunurile pe care Anna Maria Luisa de Medici le-a trecut în listă ca bijuterii „adjudecate Statului” și, prin urmare, care urmau să fie păstrate în Toscana. Aceasta este opinia autorităţilor din Florenţa, care au deschis un canal de dialog cu Carol de Habsburg-Lorena, unul dintre actualii proprietari, care la începutul lunii noiembrie a dezvăluit că piatra foarte prețioasă se află împreună cu alte bijuterii de familie într-un seif din Canada.

Așa-numitul „Florentiner” aparține Toscanei „nu moral, ci material”, spune guvernatorul Eugenio Giani, ilustrând documentația conform căreia diamantul „se numără printre bunurile pe care Anna Maria Luisa de' Medici le dorea să fie expuse și întreținute în regiunea Toscana pentru a stârni curiozitatea străinilor”, în virtutea Pactului de Familie (n.red. Este un contract special, prevăzut de Codul Civil Italian (art. 768-bis și următoarele), care permite unei persoane să transfere anticipat în timpul vieții bunurile către unul sau mai mulți descendenți), relatează La Repubblica.

Piatra unicat este menționată în anexa din 1740 care completează testamentul din 1737. „Nu este doar o chestiune morală, ci una istorică și documentată”, a mai adăugat guvernatorul. Contactul inițial cu Carol de Habsburg-Lorena nu a dat încă rezultatele dorite, dar „așteptăm cu încredere”, recunoaște consilierul regional pentru cultură, Cristina Manetti. „ Anna Maria Luisa de Medici a dorit ca acest bun să rămână legat de Toscana și intenționăm să menținem această dorință”, continuă ea, sperând că bijuteria neprețuită „va fi cel puțin returnată pentru a fi expusă și va putea fi admirată în toată splendoarea sa de către toscani”.

Regiunea Toscana intenționează ca actul de concesiune pentru această expoziție-eveniment să poată fi transformată într-o concesiune permanentă.

În sprijinul acestei inițiative culturale, Regiunea a prezentat o descoperire excepțională: un portret original și inedit anterior al Marii Ducese Maria Maddalena a Austriei, o operă autografă de Orazio Fidani. Pictura, dezvelită de Samuele Lastrucci, directorul Muzeului Medici, oferă un prim-plan extraordinar al Marii Ducese purtând bijuteria. Este, până în prezent, cea mai autorizată și detaliată sursă iconografică picturală descoperită vreodată, care ne permite să admirăm bijuteria cu o precizie necunoscută anterior. „Această pictură”, explică Lastrucci, „reprezintă cea mai recentă descoperire iconografică a florentinului și una dintre cele mai precise. Este o dovadă în plus a centralității simbolice a bijuteriei ca emblemă a puterii și continuității statului toscan.”