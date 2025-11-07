​Legendara comoară habsburgică a fost redescoperită în Canada. Lipseşte doar coroana împărătesei Sissi

Împăratul Carol I al Austriei, cu fiul său Otto de Habsburg-Lorena și soția sa, împărăteasa Zita de Bourbon-Parma într-o fotografie unde purtau faimoasele bijuterii habsburgice. Sursa foto: captura instagram/karl.habsburg

După un secol, timp în care au circulat tot felul de legende și teorii ale conspirației, comoara habsburgică a reapărut. Inclusiv Florentiner, un diamant de 137 de carate, printre cele mai faimoase din lume. Nu a fost niciodată pierdut, nici amanetat, nici tăiat și revândut ca bun furat, aşa cum s-a vehiculat. În timpul tuturor acestor decenii, faimosul diamant a rămas încuiat într-un seif bancar din Canada, aflat în interiorul valizei de piele cu care ultima împărăteasă a Austriei, Zita de Bourbon-Parma, a fugit peste hotare.

Ultimul moștenitor al Habsburgilor, Karl Habsburg, politician și om de afaceri austriac, a fost cel care, în zilele furtului de la Louvre, despre care se vorbea în întreaga lume, a sunat un jurnalist de la publicaţia Der Spiegel și i-a spus: „Vino la Viena, am vești pentru tine”. Și într-o cafenea de pe Ring, ridicându-și cappuccino-ul, a anunțat: „Florentinerul și celelalte bijuterii ale familiei sunt într-un seif din Quebec”, relatează Corriere della Sera.

Evadarea în Elveția și dispariția bijuteriilor

În noiembrie 1918, ultimele zile ale Monarhiei Habsburgice, Viena era zguduită de mișcări revoluționare. Atunci Împăratul Carol I şi-a dat seama că domnia sa s-a terminat. L-a chemat pe Marele Camerlan, contele Leopold von Berchtold, ordonându-i să scoată bijuteriile din țară. Pe 4 noiembrie, acestea ajung în Elveția: printre ele, coroana de diamante a Împărătesei Sisi, o brățară cu diamante și un smarald gigantic pe care Maria Tereza a Austriei o purta în timpul plimbărilor cu sania și Florentiner, un diamant galben de mărimea unei nuci, cunoscut și sub numele de „piatra destinului”, care aparținuse familiei Medici în secolul al XVI-lea. Bijuteriile au rămas în Elveția până în 1921, în timp ce Imperiul Habsburgic s-a dizolvat, apoi au dispărut fără urmă.

Speculațiile despre soarta comorii

O teorie, până în prezent, era că acestea au fost vândute sau amanetate de familia imperială din Budapesta în 1923, în timpul unei încercări de restaurare a monarhiei, care însă a eşuat. De atunci, s-a tot vehiculat că acestea au apărut pe piața americană de mai multe ori.

Un celebru bijutier elvețian, Alphonse Sondheimer, a declarat în anii 1960 că i-au fost oferite unele piese, tăiate în bucăți, și că le-a cumpărat. Și s-a presupus mult timp că un diamant galben de 99,52 carate, scos la licitație la New York în 1923, nu era altul decât rămășițele diamantului Florentiner.

Povestea adevărată

Adevărul, care iese la iveală de abia acum, povestit de Karl Habsburg, este că familia a luat cu ea cel puțin o parte din comori când, în 1923, membrii familiei regale au fugit, din nou, în grabă din Budapesta. Au fost apoi ajutați de colonelul englez Edward Lisle Strutt, care, în numele regelui britanic, le-a organizat evadarea și trecerea în siguranță pe Dunăre. Fuga a continuat când habsburgii puternic antinaziști au părăsit Europa. Zita, împărăteasa văduvă cu opt copii, s-a îmbarcat din Bordeaux spre Canada, condusă de un vameș care a recunoscut-o. Când acesta a întrebat-o „câți trebuie să treacă cu tine”, Zita, cu un aer imperial, și-a întins brațul spre camera mare cât un restaurant și a dat legendarul răspuns: „Toți”.

Descoperirea bijuteriilor în 2022

Un secol mai târziu, Karl Habsburg povestește pentru Spiegel capitolul final, cel al descoperirii bijuteriilor, necunoscut, susține el, chiar și lui până de curând. Zita aranjase ca doi moștenitori de sex masculin ai familiei să fie informați despre conținutul ascuns în seif abia în 2022, la o sută de ani după ce bijuteriile au fost transferate în străinătate. Aceştia sunt verii lui Karl Habsburg care l-au anunţat printr-un telefon. Apoi, l-au contactat pe bijutierul regal A.E. Köchert (cu șase generații de bijutieri, atelierul său fiind încă la o aruncătură de băț de Hofburg), care deține catalogul comorilor imperiale și singura fotografie care a mai rămas a diamantului Florentiner, o fotografie alb-negru din 1918.

Köchert a zburat în Canada cu uneltele și catalogul său. „Am fost încântat”, a declarat el pentru Spiegel. „La urma urmei, este ceva ce se întâmplă o singură dată în viață.” Apoi a confirmat autenticitatea bijuteriilor. Diamantul Florentiner este un exemplu splendid de puritate, iar culoarea sa „amintește de un whisky scoțian bun”.

Cu toate acestea, unele dintre bijuteriile furate lipsesc, printre ele, coroana lui Sisi și faimosul colier cu trandafiri al Mariei Tereza.

Urmează un proces lung şi complicat care urmează să decidă cui aparţine comoara: statului austriac sau familiei habsburgice? Moștenitorii vor să le expună imediat, dar în afara Austriei, susținând că bijuteriile au fost duse în străinătate înainte de intrarea în vigoare a legii austriece de confiscare a bunurilor imperiale.