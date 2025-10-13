Medvedev îl ameninţă pe Trump, în scandalul rachetelor Tomahawk: "Ar putea să se termine prost pentru el însuşi"

Medvedev îl ameninţă pe Trump, în scandalul rachetelor Tomahawk: "Ar putea să se termine prost pentru el însuşi". Sursa foto: Getty Images

Fostul preşedinte rus a apreciat, pe Telegram, că livrarea de rachete Tomahawk Kievului "ar putea să se termine prost pentru toată lumea şi înainte de toate pentru Trump însuşi". Kremlinul a afirmat luni că nicio convorbire între Vladimir Putin şi liderul de la Casa Albă nu este prevăzută pentru moment cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk pentru Ucraina, aşa cum ameninţase că o va face preşedintele american, conform Agerpres.

Trump a asigurat duminică că l-ar putea ameninţa pe Putin cu livrarea către Kiev a unor astfel de rachete de croazieră dacă Rusia nu acceptă să pună capăt războiului în Ucraina, declanşat în 2022.

"Niciun acord precis nu a fost stabilit cu privire la o astfel de convorbire telefonică. De îndată ce va exista unul, convorbirea va avea loc", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cursul conferinţei de presă zilnice.

El a subliniat că furnizarea unor astfel de arme Ucrainei ar consolida implicarea Washingtonului în conflict pentru că "manipularea unor rachete atât de complexe va face necesară, într-un fel sau altul, participarea specialiştilor americani".

Şi Putin a spus că ar fi o nouă escaladare

"Nu ne mai rămâne decât să sperăm că este vorba de o nouă ameninţare deşartă", a adăugat Medvedev, în prezent nr. 2 în Consiliul Securităţii Rusiei.

Dmitri Medvedev şi-a înmulţit declaraţiile provocatoare după 2022, dar influenţa sa asupra politicii ruse este limitată.

Vladimir Putin avertizase anterior împotriva furnizării de rachete Tomahawk Kievului, atrăgând atenţia că aceasta ar constitui o "nouă escaladare" şi ar afecta relaţiile între Washington şi Moscova.

Zelenski a dezvăluit care vor fi ţintele Ucrainei

Zelenski a declarat că Ucraina va folosi rachete Tomahawk doar în scopuri militare și nu va ataca civili din Rusia, în cazul în care SUA le-ar furniza, potrivit TvpWorld.

„Nu le-am atacat niciodată civilii. Aceasta este marea diferență dintre Ucraina și Rusia”, a declarat liderul ucrainean în cadrul programului „Sunday Briefing” de la Fox News.

„De aceea, dacă vorbim despre rachete cu rază lungă de acțiune, vorbim doar despre obiective militare", a mai spus Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a declarat că încă se discută despre posibilitatea ca Washingtonul să furnizeze Kievului rachetele cu rază lungă de acțiune.