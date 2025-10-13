Zelenski a dezvăluit care vor fi ţintele Ucrainei în Rusia dacă Donald Trump îi furnizează rachetele Tomahawk

2 minute de citit Publicat la 12:00 13 Oct 2025 Modificat la 12:00 13 Oct 2025

Zelenski a dezvăluit care vor fi ţintele Ucrainei în Rusia dacă Donald Trump îi furnizează rachetele Tomahawk. Foto: Profimedia Images

Zelenski a declarat că Ucraina va folosi rachete Tomahawk doar în scopuri militare și nu va ataca civili din Rusia, în cazul în care SUA le-ar furniza, potrivit TvpWorld.

„Nu le-am atacat niciodată civilii. Aceasta este marea diferență dintre Ucraina și Rusia”, a declarat liderul ucrainean în cadrul programului „Sunday Briefing” de la Fox News.

„De aceea, dacă vorbim despre rachete cu rază lungă de acțiune, vorbim doar despre obiective militare", a mai spus Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a declarat că încă se discută despre posibilitatea ca Washingtonul să furnizeze Kievului rachetele cu rază lungă de acțiune.

Trump a declarat săptămâna trecută că, înainte de a accepta să furnizeze rachete Tomahawk, vrea să știe cum le va folosi Ucraina, deoarece nu dorește să escaladeze războiul dintre Rusia și Ucraina. Zelenski a spus că încă lucrează la încercările de a-l convinge pe Trump să aprobe un acord privind rachetele.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, suficient de lungă pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova. Kremlinul a avertizat împotriva oricărei furnizări de rachete Tomahawk către Ucraina.

Trump amenință că va trimite rachete, dacă Putin nu oprește războiul

Președintele american ia în considerare trimiterea de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk în Ucraina, avertizând, într-o discuţie cu jurnaliştii în Air Force One, că acest lucru ar reprezenta „un nou pas de agresiune” în războiul cu Rusia.

Când a fost întrebat în avionul prezidenţial dacă va trimite rachete Tomahawk în Ucraina, Trump a răspuns „vom vedea... s-ar putea”.

O astfel de ipoteză vine după convorbiri telefonice purtate în weekend între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care au insistat asupra unor capacități militare mai puternice pentru a lansa contraatacuri împotriva Rusiei.

Moscova a avertizat anterior Washingtonul să nu furnizeze rachete cu rază lungă de acțiune Kievului, spunând că acest lucru ar provoca o escaladare majoră a conflictului și ar tensiona relațiile dintre SUA și Rusia.

Trump a vorbit cu reporterii în timp ce zbura spre Israel. El a spus că, eventual, va discuta cu Rusia despre rachetele Tomahawk solicitate de Ucraina.

„S-ar putea să le spun [Rusiei] că, dacă războiul nu se rezolvă, este foarte posibil să o facem, este posibil să nu o facem, dar este posibil să o facem.”

„Vor ei [Rusia] ca rachetele Tomahawk să meargă în direcția lor? Nu cred”, a spus președintele.

Senatul american a aprobat joi o lege care ar autoriza alocarea a 925 de miliarde de dolari pentru apărarea națională, oferind un sprijin bipartizan covârșitor proiectului de lege anual privind politica de apărare. De asemenea, acest proiect propune creșterea asistenței de securitate pentru Ucraina la 500 de milioane de dolari.