Senatul SUA a aprobat un proiect de lege privind apărarea, de 925 de miliarde de dolari. 500 de milioane de dolari ar merge în Ucraina. Foto: Getty Images

Senatul american a aprobat joi o lege care ar autoriza alocarea a 925 de miliarde de dolari pentru apărarea națională, oferind un sprijin bipartizan covârșitor proiectului de lege anual privind politica de apărare. De asemenea, acest proiect propune creșterea asistenței de securitate pentru Ucraina la 500 de milioane de dolari, a notat New York Times.

Proiectul de lege reflectă, de asemenea, modul în care membrii ambelor partide continuă să fie de acord cu privire la alocarea unor sume uriașe în armată, chiar dacă președintele Trump și republicanii au luat măsuri pentru a reduce cheltuielile guvernamentale, într-o campanie despre care spun că vizează limitarea deficitelor. Combinată cu o alocare substanțială în cadrul proiectului de lege privind politica internă de reducere a impozitelor al domnului Trump, adoptat în această vară, măsura ar aduce suma cheltuielilor militare autorizate pentru anul următor la peste 1 trilion de dolari.

Ajutor şi pentru Ucraina

Legislația reflectă o creștere de 100 de milioane de dolari față de versiunea Camerei Reprezentanților și extinde asistența pentru Ucraina până în 2028, semnalând sprijinul continuu al Congresului pentru Kiev.

Noile fonduri au fost alocate în cadrul Inițiativei de Asistență pentru Securitate a Ucrainei (USAI), un program condus de Pentagon care furnizează arme Ucrainei prin contracte cu companii de apărare americane.

Camera Reprezentanților SUA a adoptat pe 10 septembrie un proiect de lege privind politica de apărare în valoare de 890 de miliarde de dolari, alocând 400 de milioane de dolari pentru asistența de securitate a Pentagonului pentru Ucraina.

Senatul a aprobat legislația pe 9 octombrie, care finanțează armata SUA cu 925 de miliarde de dolari în anul fiscal 2026, după ce parlamentarii au ajuns la un acord pentru a debloca legislația blocată.

Proiectul de lege include mai multe prevederi cheie care sprijină Ucraina și aliații regionali.

În timp ce Ucraina continuă să primească arme americane în cadrul USAI, președintele Donald Trump nu a aprobat încă niciun nou pachet de ajutor în cadrul unui instrument separat numit autoritatea prezidențială de retragere a resurselor, pe care predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, l-a folosit pe scară largă.

Ucrainenii ar vrea şi rachete Tomahawk

În ultimele săptămâni, s-au intensificat discuțiile despre posibilitatea ca SUA să furnizeze în sfârșit Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk, mult solicitate, iar pe 6 octombrie, Donald Trump a declarat că „a luat într-un fel decizia”. În plus, conform Kiev Independent, liderul de la Casa Albă are şi o condiţie: "Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit. Trebuie să pun această întrebare".

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, concepută pentru lovituri de precizie împotriva țintelor terestre. Are o rază de acțiune între 1.600 și 2.500 de kilometri, deși experții cred că orice versiune pe care o primește Ucraina ar putea fi limitată la 1.700 de kilometri.

Experții spun că aceste arme cu rază lungă de acțiune, dacă ar fi aprobate, ar permite Ucrainei să atace ținte militare în interiorul Rusiei și ar crește presiunea asupra lui Vladimir Putin, oferind Kievului o influență mai mare în viitoarele negocieri de pace.

„Ar fi o completare puternică a arsenalului Ucrainei — ceva ce țării îi lipsește în mare măsură în acest moment”, a declarat Emil Kastehelmi, analist la Black Bird Group, cu sediul în Finlanda, care monitorizează îndeaproape războiul prin intermediul surselor publice.